situacija je teška
Šef Studenca: Prestali smo plaćati svim dobavljačima. Problemi će uskoro postati vidljivi i kupcima
Studenac trenutačno ne može podmirivati svoje obveze, a predsjednik Uprave otkrio je kada bi posljedice teške situacije mogli početi osjećati i kupci.
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Predsjednik Uprave Studenca Michal Senczuk je za Dnevnik Nove TV otkrio što se događa s blokiranim računima tvrtke, neplaćenim dobavljačima te kakva je sudbina više od 1000 trgovina i oko 7000 zaposlenika.
"Trenutačno je situacija za tvrtku prilično teška jer su nam bankovni računi blokirani nakon što smo podnijeli prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka. Zapravo smo prestali plaćati svima, i A&G-u i svim ostalim dobavljačima. Dok sud ne donese pozitivnu odluku o predstečaju, račun neće biti deblokiran i ne možemo nastaviti s plaćanjima dobavljačima. U ovim okolnostima trenutačno ne možemo podmirivati nijednu svoju obvezu.", kazao je Senczuk.
Studenac ima oko 7000 zaposlenika i više od 1000 trgovina, a Senczuk kaže da poslovanje zasad teče relativno normalno. Ipak, upozorava da se već osjeća pritisak na dostupnost robe te da bi problemi s vremenom mogli postati vidljivi i kupcima.
"Već osjećamo pritisak na dostupnost robe i to će prije ili kasnije postati vidljivo. No u ovom trenutku poslovanje teče. Iznimno smo ponosni na naše zaposlenike jer nam pružaju veliku podršku. Razumiju situaciju, predani su i obavljaju svoj svakodnevni posao kako treba. Zato vjerujemo da još neko vrijeme možemo normalno poslovati, ali ako odluka ne bude uskoro donesena, odnosno ako prijedlog ne bude prihvaćen, problemi će biti sve vidljiviji. To, naravno, ugrožava i samu tvrtku. Riječ je o više od 1000 trgovina i 7000 zaposlenika", kazao je Senczuk.
Kazao je da je Studenac važan dio lokalnih zajednica jer je u mnogim manjim mjestima jedina trgovina u kojoj stanovnici mogu kupiti osnovne namirnice. Upozorio je da bi bez otvaranja predstečajnog postupka posljedice za tvrtku, zaposlenike, vjerovnike i poslovne partnere bile velike.
Na pitanje koji je željeni ishod cijelog ovog procesa i planiraju li napustiti Hrvatsku, prodati posao ili pak traže dodatan kapital kako bi nastavili poslovaci, Senczuk je odgovorio da svakako žele ostati u Hrvatskoj.
"Vidimo veliku potrebu za ovakvim trgovinama, za malim formatom, bez obzira na to što javnost misli o tome koliko je teško voditi male formate. Jer to doista jest teško, ali i dalje vidimo mnogo prostora za rast Studenca i malih trgovina na cijelom tržištu", kazao je pa nastavio:
"U posljednjem tromjesečju 2025. uveli smo neke promjene u poslovanje i već vidimo učinke: bilježimo rast broja kupaca i volumena prodaje, što dokazuje da uz određene uvjete, recimo operativnu i komercijalnu kvalitetu, ovaj posao može biti uspješan. Zato ne odustajemo od Hrvatske, svakako želimo ostati ovdje i uskoro ponovno uspješno poslovati. Mnogo je primjera tvrtki koje su prošle restrukturiranje i u mnogima od njih tvrtke su izašle jače. Želimo biti jedna od njih", zaključio je.
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