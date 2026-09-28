Šef Studenca: Prestali smo plaćati svim dobavljačima. Problemi će uskoro postati vidljivi i kupcima

"Već osjećamo pritisak na dostupnost robe i to će prije ili kasnije postati vidljivo. No u ovom trenutku poslovanje teče. Iznimno smo ponosni na naše zaposlenike jer nam pružaju veliku podršku. Razumiju situaciju, predani su i obavljaju svoj svakodnevni posao kako treba. Zato vjerujemo da još neko vrijeme možemo normalno poslovati, ali ako odluka ne bude uskoro donesena, odnosno ako prijedlog ne bude prihvaćen, problemi će biti sve vidljiviji. To, naravno, ugrožava i samu tvrtku. Riječ je o više od 1000 trgovina i 7000 zaposlenika", kazao je Senczuk.