Operacija Poker
Jedina članica EU-a s nuklearnim oružjem simulirala nuklearni udar, evo što se dogodilo
Francuske Zračne i svemirske snage uvježbavale su jednu od najvažnijih vojnih zadaća zemlje: proboj kroz neprijateljsku obranu i dopremanje projektila s nuklearnom bojnom glavom do precizno određene točke lansiranja uz pomoć borbenih zrakoplova Rafale.
Vježba, poznata kao operacija Poker, obuhvatila je aktivnosti povezane sa zračnim bazama Saint-Dizier i Taverny, koje imaju ključnu ulogu u francuskom zračnom nuklearnom odvraćanju, izvijestio je 28. rujna Le Parisien.
U Saint-Dizieru smještene su postrojbe Rafalea koje pripadaju francuskim Strateškim zračnim snagama, dok podzemna zapovjedna infrastruktura u Tavernyju služi za upravljanje nuklearnim operacijama, prenosi United24.
Vježba je osmišljena kako bi se u realističnim uvjetima provjerio gotovo čitav slijed izvođenja udara – uz jednu veliku iznimku.
„Koristimo stvarnu opremu, provjeravamo stvarne procedure u iznimno nepovoljnim uvjetima, s oko 50 zrakoplova u zraku. Jedino što je zabranjeno jest letjeti sa stvarnim nuklearnim bojnim glavama pod krilima“, objasnili su pripadnici francuske vojske.
Posade Rafalea uključene u simulirani udar nisu nosile operativno nuklearno oružje. Umjesto toga koristile su inertne inačice francuskog nuklearnog projektila ASMP-A namijenjene obuci, koje se u slučaju opasnosti mogu sigurno odbaciti.
Operativni ASMP-A nadzvučni je krstareći projektil koji nose Rafalei i čini zračnu komponentu francuskog nuklearnog odvraćanja. Prema javno dostupnim procjenama, domet mu je oko 500 kilometara. Francuska službeno potvrđuje da projektil nosi termonuklearnu bojnu glavu TNA, premda Pariz javno ne objavljuje njezinu trenutačnu eksplozivnu snagu.
Tijekom operacije Poker francuske snage podijeljene su u dvije suprotstavljene skupine. „Crvene“ snage simulirale su neprijatelja koji pokušava otkriti, presresti i zaustaviti napad, dok su „plave“ snage nastojale probiti obranu i dopremiti simulirano nuklearno oružje do određene točke lansiranja točno u planirano vrijeme.
„Cilj je zajamčiti da ćemo sutra i prekosutra i dalje biti sposobni izvesti takav napad, čak i dok tehnologija napreduje sve brže“, poručili su pripadnici francuske vojske.
Za posade Rafalea to znači zahtjevnu misiju koja traje približno šest do osam sati.
Tijekom noćnog leta borbeni zrakoplovi mogu nekoliko puta nadopunjavati gorivo iz zračnih tankera prije približavanja simuliranom području cilja. Posade zatim moraju manevrirati vrlo velikim brzinama, a tijekom pojedinih dijelova misije i na vrlo malim visinama kako bi smanjile izloženost neprijateljskoj protuzračnoj obrani.
Cilj nije samo dokazati da Rafale može nositi nuklearni projektil. Operacijom Poker provjerava se može li čitav sustav – zapovjedna središta, borbeni zrakoplovi, zračni tankeri, posade, komunikacijski sustavi i prateći zrakoplovi – djelovati usklađeno u uvjetima kakvi se očekuju tijekom rata visokog intenziteta.
Francuska već desetljećima provodi vježbe Poker, uglavnom nekoliko puta godišnje. U ranijim vježbama tijekom 2026. sudjelovalo je oko 40 zrakoplova, uključujući lovce Rafale B i zračne tankere A330 MRTT Phénix, koji su djelovali protiv simuliranih prijetnji iz zraka i sa zemlje.
Za francuske posade krajnja je svrha vježbe osigurati da nuklearno oružje nikada ne mora biti upotrijebljeno.
„Svrha naše misije jest spriječiti rat, a time i uporabu nuklearnog oružja. Poker je demonstracija sile upravo zato da se to ne bi dogodilo“, rekao je zapovjednik Jean-Baptiste, koji se nedavno osposobio za tu zadaću sudjelovanjem u vježbi.
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