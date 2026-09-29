GRAD vs. SINDIKATI
Analitičar: "Zasad ne vidim neku veliku štetu za Tomaševića i Možemo. Ali ako štrajk potraje…"
Nakon propalih dogovora uprave i sindikata Zagrebačkog holdinga i ZET-a oko sklapanja novih kolektivnih ugovora i povećanja materijalnih prava uključujući povećanje osnovice plaća, u ponedjeljak je započeo štrajk koji je glavni grad ostavio bez javnog prijevoz i komunalnih usluga.
U utorak je Županijski sud u Zagrebu na dva odvojena ročišta odbio zahtjeve za privremenom zabranom štrajka. Time su sindikati dobili "prvu rundu" borbe s upravama Holdinga i ZET-a, a time i gradske vlasti na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem.
Budući da već nekoliko dana javnost svjedoči kriznom komuniciranju s obje strane, a situacija neminovno poprima i političku aureolu, pitali smo komunikacijskog stručnjaka i političkog komentatora Maru Alavanju kako vidi dosadašnje pripetavanje sindikata i gradskih vlasti.
"Nema velike podrške štrajku"
"Cijela situacija eskalirala je vrlo brzo. Za razliku od štrajkova koji su bili organizirani na razni države, poput štrajka prosvjetara, javnost ovoga puta nije pratila čitav proces sve dok sam štrajk nije izbio. To je mnoge iznenadilo i građani su se u dva dana morali organizirati kako bi se što bolje prilagodili gužvama u prometu. Mislim da je to bitno za trenutni kontekst priče jer se javnost nije previše poistovjetila sa zahtjevima sindikata. Barem ne u onoj mjeri kao što je svojedobno bilo sa zahtjevima policajaca, vatrogasaca ili obrazovnih djelatnika", smatra Alavanja.
No dok se ne budu vidjeli rezultati službenih anketa o ovom štrajku, Alavanja napominje kako se raspoloženje može iščitati samo iz online anketa i komentara na društvenim mrežama.
"Iz njih se može zaključiti kako nema velike podrške ovome štrajku. Mislim da je tomu uvelike pridonijela objava plaća djelatnika Holdinga i ZET-a s dodacima ili bez dodataka. Inače je u takvim štrajkovima objava plaća jedna od uobičajenih taktika pregovarača", kaže.
"Sve ovisi o tome koliko će trajati"
Iako bi glavni pregovarač sa sindikatima trebala biti uprava Zagrebačkog holdinga, Alavanja ističe kako je gradonačelnik Tomašević preuzeo tu ulogu na sebe.
"Svakako je zbog toga dobio dio negativnog imidža među štrajkašima. S druge strane, budući da štrajk nije dobio puno široke podrške - u medijima su čak dominantno zastupljeni ljudi koji se odupiru štrajku i nastavili su raditi svoj posao - ne vidim neku veliku štetu na horizontu po Tomaševića i Možemo! u nekom kratkom roku. No ako štrajk potraje i situacija se ne riješi, komunikacijsko klatno prebacit će se na drugu stranu. Sve ovisi o tome koliko će štrajk trajati i koliko je Tomašević spreman učiniti neke ustupke", kaže.
"HDZ nespretno potencirao tezu da stoji iza štrajka"
U javnosti se, ponajprije na društvenim mreža, usadio narativ da je u pozadini ovog štrajka politički okršaj HDZ-a i Možemo!.
"Čini mi se da je u tim pričama uloga HDZ-a predimenzionirana. Nisam vidio dokaze da bi HDZ doista stajao iza štrajka. Štoviše, zagrebački HDZ zakomplicirao je situaciju priopćenjima kako nema veze sa štrajkom. Time je nespretno potencirao tu tezu i podupro priču da neka veza ipak postoji jer dotad su te teze bile tek mali baloni na društvenim mrežama", kaže Alavanja.
"SDP-ovci po strani jer su u Zagrebu prateći vokali"
S druge strane, SDP se kao koalicijski partner Možemo! u Zagrebu i budući koalicijski partner na nacionalnoj razini drži prilično suzdržano oko ovog štrajka. Praktički, osim istupa njihovog Mateja Mišića, koji je to učinio više po sili svoje dužnosti kao predsjednik Gradske skupštine, SDP o štrajku u Zagrebačkom holdingu i ZET-u jedva da se službeno i javno očituje. Alavanja kaže kako ne vidi što bi SDP time mogao dobiti u ovoj situaciji.
"Oni su u Zagrebu, hajmo reći, prateći vokali Možemo! u de facto svakoj temi. Tako i u ovoj SDP nema neku posebnu polugu moći ili rješenje", kazao je Alavanja.
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