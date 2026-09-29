Analitičar: "Zasad ne vidim neku veliku štetu za Tomaševića i Možemo. Ali ako štrajk potraje…"

"Cijela situacija eskalirala je vrlo brzo. Za razliku od štrajkova koji su bili organizirani na razni države, poput štrajka prosvjetara, javnost ovoga puta nije pratila čitav proces sve dok sam štrajk nije izbio. To je mnoge iznenadilo i građani su se u dva dana morali organizirati kako bi se što bolje prilagodili gužvama u prometu. Mislim da je to bitno za trenutni kontekst priče jer se javnost nije previše poistovjetila sa zahtjevima sindikata. Barem ne u onoj mjeri kao što je svojedobno bilo sa zahtjevima policajaca, vatrogasaca ili obrazovnih djelatnika", smatra Alavanja.