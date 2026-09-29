Građani zbog otpada iz Gospića najavljuju dežurstva pred cementarom: "Provjeravat ćemo što dovoze kamioni"

Na upite medija o tome je li već započelo spaljivanje dijela neopasnog otpada iz Gospića u našičkoj cementari, iz Uprave tvrtke "Nexe" u utorak su izvijestili kako će, "vezano uz Odluku Vlade RH o zbrinjavanju neopasnog otpada s lokacije PPK Velebit u Gospiću, javnost po završetku procesa obavijestiti o svim ključnim pokazateljima".