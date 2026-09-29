FOTO / Macron u Španjolskoj dočekan kraljevskim počastima

Violeta Santos Moura/REUTERS

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u utorak je dočekan u Španjolskoj uz počasti kralja Filipa VI. i kraljice Letizije, na početku svog dvodnevnog državnog posjeta – prvog boravka nekog francuskog predsjednika toj susjednoj zemlji od 2009. godine.

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Macrona u Madridu prati supruga Brigitte. Nakon svečanosti u Kraljevskoj palači u Madridu, kraljevski par primio je svoje goste na ručku u palači Zarzuela, smještenoj sjeverozapadno od glavnoga grada, nakon čega su slijedili razgovori državnih čelnika.

Kraljevski par priredit će i gala večeru za svoje visoke goste.

Macron i španjolski premijer Pedro Sanchez trebali bi se sastati u srijedu. Francuski predsjednik planira se potom pridružiti Filipu na španjolsko-francuskom gospodarskom forumu.

Macron će u susjednoj zemlji održati raspravu sa studentima o demokraciji, a posjetit će Satelitski centar Europske unije (SatCen) i francuski istraživački institut Casa de Velazquez.

Posjet francuskog predsjednika je donekle zasjenjen još uvijek nepotpisanim sporazumom o prijateljstvu i suradnji između dviju zemalja, piše dpa.

Sporazum koji su Macron i Sanchez potpisali u siječnju 2023. još uvijek nije ratificiran u Španjolskoj zbog prigovora oporbe. Konzervativna Narodna stranka (PP) glasala je protiv sporazuma u donjem domu parlamenta.

Violeta Santos Moura/REUTERS

PP je iznio to pitanje pred Ustavni sud zbog sporne odredbe koja francuskim ministrima omogućuje prisustvovanje sjednicama španjolske vlade. Sud je ipak prošlog tjedna jednoglasno potvrdio da je sporazum u skladu sa španjolskim ustavom.

O ratifikaciji trenutačno raspravlja španjolski Senat, no ostaje nejasno kako će PP glasati, prenosi dpa.