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uhićeno pet osoba

Velika akcija u Skoplju: Razbijena "teroristička "ćelija povezana s ISIS-om, uhićen i navodni vođa

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Hina
|
29. ruj. 2026. 20:22
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Pixabay/ilustracija

Sjeverna Makedonija u utorak je objavila da je razbila "terorističku" ćeliju povezanu s tzv. Islamskom državom (ISIS) u glavnome gradu Skoplju,  pri čemu je zaplijenila automatske puške i uhitila pet ljudi, među kojima i  navodnog vođu mreže.

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Sjeverna Makedonija u utorak je objavila da je razbila "terorističku" ćeliju povezanu s tzv. Islamskom državom (ISIS) u glavnome gradu Skoplju,  pri čemu je zaplijenila automatske puške i uhitila pet ljudi, među kojima i  navodnog vođu mreže.

U zajedničkoj operaciji s Agencijom za nacionalnu sigurnost policija je u ponedjeljak pretresla desetke objekata u Skoplju, zaplijenivši nekoliko komada vatrenog oružja, uključujući snajpersku pušku, streljivo i zastavu ISIS-a, stoji u priopćenju agencije.

Kako izvješćuje policija jedan od pritvorenih je 34-godišnji muškarac koji je bio član ISIS-a i radio je u toj balkanskoj zemlji od 2023. godine.

"Indoktrinirao je mlade ljude da bi služili ciljevima organizacije, širio ekstremistički propagandni materijal te nabavljao i rukovao vatrenim oružjem", kaže se u priopćenju.

Za vrijeme operacije uhićene su još četiri osobe.

Tužitelji su potvrdili da je protiv navedenog muškarca podignuta optužnica za terorizam. On i još dvojica optuženi su i za ilegalnu trgovinu oružjem.

Nacionalna sigurnosna agencija navela je da neki od uhićenih osumnjičenika imaju "bliske veze sa stranim terorističkim borcima" u cijelome svijetu.

Policija je izjavila da su racije povezane s aktualnim suđenjem u Sjevernoj Makedoniji i da su olakotne okolnosti "dokazi dobiveni putem međunarodne uzajamne pravne pomoći", ali nije objavila dodatne pojedinosti.

U posljednje dvije godine u Sjevernoj Makedoniji uhićeno je više od deset ljudi zbog navodnih veza s tzv. Islamskom državom.

Teme
isis sjeverna makedonija

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