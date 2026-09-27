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Sheenanov sindrom: Uzrok, simptomi i liječenje opasnog poremećaja kod trudnica i rodilja
Sheehanov sindrom, poznat i kao poslijeporođajna nekroza hipofize, rijedak je, ali potencijalno životno ugrožavajući poremećaj koji nastaje kao posljedica opsežnog krvarenja i teškog niskog krvnog tlaka tijekom ili neposredno nakon porođaja kod žena.
Oštećenje ove ključne žlijezde s unutarnjim izlučivanjem dovodi do hipopituitarizma, odnosno djelomičnog ili potpunog gubitka funkcije prednjeg režnja hipofize.
Što je Sheehanov sindrom?
Hipofiza je žlijezda koja je smještena na bazi mozga i upravlja radom većine drugih endokrinih žlijezda u tijelu, zbog čega, kada dođe do njenog oštećenja, dolazi i to višestrukih hormonskih poremećaja.
Sheehanov sindrom predstavlja endokrinološki poremećaj pri kojem dolazi do odumiranja stanica prednjeg režnja hipofize zbog prekida u njezinoj opskrbi krvlju. Ovaj sindrom zahvaća dio hipofize odgovoran za lučenje hormona rasta, prolaktina, ACTH-a, TSH-a i gonadotropina.
Sam gubitak hormonske funkcije može nastupiti naglo, no u mnogim slučajevima razvija se postupno i neprimjetno tijekom više godina.
Ovisno o opsegu nekroze, manifestira se kao djelomični ili potpuni hipopituitarizam, odnosno, djelomičan nili potpun gubitak funkcije prednjeg režnja hipofize.
Kako nastaje Sheehanov sindrom?
Mehanizam nastanka Sheenanovog sindroma usko je povezan s fiziološkim promjenama u tijelu trudnice i komplikacijama pri porođaju.
Tijekom trudnoće, pod utjecajem visoke razine estrogena, dolazi do prirodnog povećanja prednjeg režnja hipofize, pri čemu se njezina masa i volumen mogu čak i udvostručiti.
Zbog tog znatnog rasta, stanicama hipofize potrebne su daleko veće količine kisika i hranjivih tvari nego inače, no njezina vaskularna mreža i opskrba krvlju ne prate taj rast u jednakoj mjeri, čime žlijezda postaje izuzetno osjetljiva na bilo kakve promjene u cirkulaciji.
Kada tijekom ili neposredno nakon porođaja nastupi teško i masivno poslijeporođajno krvarenje, u tijelu rodilje dolazi do naglog i opasnog pada krvnog tlaka te razvoja hemoragijskog šoka.
Takav drastičan pad tlaka pokreće obrambeni mehanizam organizma koji uzrokuje jak spazam krvnih žila kako bi se očuvao protok krvi prema vitalnim organima. U tom procesu, već ranjiva i povećana hipofiza ostaje bez adekvatnog dotoka krvi, što dovodi do teške lokalne ishemije.
Potpuni ili djelomični prekid cirkulacije uzrokuje akutni nedostatak kisika i nutrijenata u tkivu hipofize, uslijed čega nastupa avaskularna nekroza, odnosno infarkt stanica prednjeg režnja.
Odumiranjem tog tkiva žlijezda trajno gubi sposobnost sinteze i lučenja svojih ključnih hormona, što u konačnici rezultira razvojem djelomičnog ili potpunog hipopituitarizma kod pacijentice.
Tko može oboljeti i koji su rizični čimbenici?
Sheehanov sindrom može se razviti isključivo kod žena koje su pretrpjele ozbiljne komplikacije i teški gubitak krvi tijekom porođaja. Iako je učestalost ovog sindroma u razvijenim zemljama znatno smanjena zbog napretka moderne medicinske skrbi, i dalje predstavlja rizik.
Pojaviti se može kod:
- trudnice s teškim krvarenjem: žene koje su doživjele atoniju maternice, rupturu ili abrupciju posteljice
- žene s komplikacijama u porođaju: pacijentice kod kojih je uslijed porođaja došlo do teškog hemoragijskog šoka i dugotrajno sniženog tlaka.
Sheenanov sindrom se češće bilježi u zemljama u razvoju gdje je pristup hitnoj medicinskoj skrbi ograničen.
Simptomi Sheenanovog sindroma i godinama kasnije
Prepoznavanje kliničke slike često je izazovno jer se simptomi mogu javiti neposredno nakon porođaja, ali i godinama kasnije. Simptomi izravno ovise o tome koje je hormone hipofiza prestala lučiti te u kojoj mjeri.
Ovo su najčešći simptomi koje je potrebno dodatno provjeriti:
- izostanak laktacije: nemogućnost proizvodnje mlijeka i dojenja neposredno nakon porođaja jedan je od najranijih pokazatelja uslijed nedostatka prolaktina
- izostanak menstruacije: amenoreja ili neredoviti ciklusi nastaju zbog nedostatka gonadotropina (fsh i lh),
- simptomi hipotireoze: izrazit umor, debljanje, osjetljivost na hladnoću, suha koža i opstipacija javljaju se zbog smanjenog TSH-a,
- insuflcijencija nadbubrežne žlijezde: nizak krvni tlak, slabost, pad šećera u krvi i nemogućnost nošenja sa stresom uzrokovani su nedostatkom acth-a i kortizola.
Svi navedeni simptomi ne moraju upućivati na izvanredno stanje niti direktno na Sheenanov sindrom, no svakako zahtijevaju liječnički pregled.
Postavljanje točne dijagnostike zahtijeva detaljnu anamnezu s naglaskom na tijek prošlih porođaja te opsežnu endokrinološku obradu. Zbog sporog razvoja simptoma, dijagnoza se često postavi s velikim kašnjenjem.
Liječenje i držanje pod kontrolom
Sheehanov sindrom je doživotno stanje, no uz pravilnu medicinsku skrb i nadzor endokrinologa pacijentice mogu voditi potpuno normalan i kvalitetan život. Liječenje se primarno temelji na nadomjesnoj hormonskoj terapiji.
Načini rješavanja i držanja pod kontrolom su hormonska supstitucija pomoću lijekova, povećanje doza kortikosteroida kod većeg stresa, smanjenje stresa i poboljšavanje načina života te naravno, redovite kontrole i briga o zdravlju.
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