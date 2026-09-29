štrajk i dalje traje
VIDEO / Tomašević kasno sinoć objavio video poruku za Zagrepčane
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u ponedjeljak navečer poručio je građanima da Grad očekuje nastavak štrajka ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Zahvalio im je što su prvi dan obustave rada prilagodili putovanja, ali je ponovio da sindikalne zahtjeve za povećanje plaća ne može prihvatiti.
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"Hvala vam što ste danas pokazali strpljenje. Hvala vam što ste krenuli ranije na posao. Hvala vam što ste sa sobom poveli svoje susjede ili kolege; zahvaljujući vašem odgovornom ponašanju, gužve su bile minimalne", navodi u objavi Tomačević.
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