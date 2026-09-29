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štrajk i dalje traje

VIDEO / Tomašević kasno sinoć objavio video poruku za Zagrepčane

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N1 Info
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29. ruj. 2026. 06:52
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Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u ponedjeljak navečer poručio je građanima da Grad očekuje nastavak štrajka ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Zahvalio im je što su prvi dan obustave rada prilagodili putovanja, ali je ponovio da sindikalne zahtjeve za povećanje plaća ne može prihvatiti.

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"Hvala vam što ste danas pokazali strpljenje. Hvala vam što ste krenuli ranije na posao. Hvala vam što ste sa sobom poveli svoje susjede ili kolege; zahvaljujući vašem odgovornom ponašanju, gužve su bile minimalne", navodi u objavi Tomačević.

Tijek događaja iz Zagreba iz minute u minutu pratimo na ovom linku.

Teme
tomislav tomašević štrajk u zagrebu

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