svemir vranko
Autor stranice Idemo. za N1: "Ovo je eksplozija solidarnosti!"
Tek pokoje plavo vozilo, "prkosne" sedamnaestica i jedanaestica, u posljednja su dva dana bila na zagrebačkim tračnicama. U to se ubraja i autobusna linija 330. Zbog štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga građani Zagreba posljednja su dva dana bili "osuđeni" na snalaženje u prijevozu kako bi na vrijeme stigli na posao, u školu, doktoru...
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Tako je pokrenuta stranica Idemo., putem koje Zagrepčani mogu ponuditi slobodno mjesto u svom automobilu ili pronaći nekoga tko putuje u istom smjeru. Aplikacija je u posljednja dva dana polučila velik uspjeh, a mi smo kratko porazgovarali s njenim pokretačem Svemirom Vrankom.
Kazao nam je da je sveukupno bilo više od tri tisuće registriranih ponuda vožnji, a nešto iza podneva bilo je dostupno 630, dok je u vrijeme pisanja ovog članka dostupno 599 vožnji.
Pitali smo Vranka je li zadovoljan odazivom građana. "Biti zadovoljan je premala riječ, ovo je eksplozija solidarnosti, kao supernova u svemiru. Bilo bi lijepo kada bi zaživjelo i inače. Smanjile bi se gužve, zagađenje zraka, ubrzao promet, a ljudi bi sretali i upoznavali više ljudi", rekao nam je.
S obzirom na to da, kaže nije bilo nikakve objave za medije, zadovoljan je i načinom na koji su to popratili.
"Ali, Zagrepčani koji su osjetili da žele i mogu pomoći svojim sugrađanima su prepoznali Idemo. kao opciju ponude i prihvaćanja prijevoza u gradu. Nadam se da će se to nastaviti i kad prođe ova krizna situacija", zaključio je.
Korištenje stranice Idemo. je besplatno i nije potrebno instalirati aplikaciju. Korisnik bira polazište, odredište te datum i vrijeme putovanja, nakon čega može pregledati dostupne vožnje na svojoj ruti. Ako pronađe odgovarajući prijevoz, s vozačem se može izravno povezati putem WhatsAppa i dogovoriti mjesto i vrijeme polaska. Vozači, s druge strane, mogu ponuditi slobodna mjesta u svojim automobilima na lokacijama gdje je to potrebno.
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