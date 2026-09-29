Autor stranice Idemo. za N1: "Ovo je eksplozija solidarnosti!"

Pitali smo Vranka je li zadovoljan odazivom građana. "Biti zadovoljan je premala riječ, ovo je eksplozija solidarnosti, kao supernova u svemiru. Bilo bi lijepo kada bi zaživjelo i inače. Smanjile bi se gužve, zagađenje zraka, ubrzao promet, a ljudi bi sretali i upoznavali više ljudi", rekao nam je.