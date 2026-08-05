Josip Bistrović
Jedan od prvih fotoreportera koji je ušao u Knin nakon Oluje: "Sreća! Čovjek je imao tablicu u rukama"
Gost naše Hanan Nanić i našeg Borne Šmera u specijalnoj emisiji povodom 31. godišnjice operacije Oluja bio je Josip Bistrović, fotoreporter koji je 1995. bio u Kninu, na licu mjesta.
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"Bilo je veliko ushićenje", kaže Josip Bistrović, jedan od prvih fotoreportera koji je ušao u Knin nakon operacije Oluja.
"Velika radost. Adrenalin. Četiri godine smo čekali taj trenutak. Bilo je teško živjeti, toliko patnje, toliko izbjeglica, tuge. To je bio kraj jednog teškog razdoblja. Sreću su osjećali svi građani Hrvatske. Ja sam imao sreću da budem na tom mjestu u to vrijeme. Bilo je veliko uzbuđenje", kaže Bistrović.
"Krajem osamdesetih i početkom devedesetih bilo je puno povijesnih trenutaka. Samo su se redali. Bio sam svjestan toga, ali i nepripremljen. Nisam očekivao da će se pojaviti cijeli državni vrh, zajedno s predsjednikom, došao sam potpuno neadekvatno obučen."
Osvrnuo se i na poznatu fotografiju, čiji je autor, a na kojoj se vidi hrvatski vojnik s podignutom tablicom s oznakama Republike Srpske Krajine.
"Kada radite fotografiju, morate misliti na simboliku. Ovo je naprosto bila sreća, čovjek je imao tu tablicu u rukama", kaže.
Bistrović dodaje kako s vremenom prevladavaju pozitivna, a ne negativna sjećanja, iako je bilo puno i ovih potonjih.
"Prirodno je da čovjek potiskuje negativna sjećanja, a zadržava ova lijepa, poput ulaska u Knin. Bljesak, Oluja, Cavtat, bio sam svjedok tih događaja, te trenutke pamtiš, a ostali padaju u zaborav."
Tijek događaja pratimo OVDJE.
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