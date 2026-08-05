Jedan od prvih fotoreportera koji je ušao u Knin nakon Oluje: "Sreća! Čovjek je imao tablicu u rukama"

"Velika radost. Adrenalin. Četiri godine smo čekali taj trenutak. Bilo je teško živjeti, toliko patnje, toliko izbjeglica, tuge. To je bio kraj jednog teškog razdoblja. Sreću su osjećali svi građani Hrvatske. Ja sam imao sreću da budem na tom mjestu u to vrijeme. Bilo je veliko uzbuđenje", kaže Bistrović.