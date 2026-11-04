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užas kod požege

Tragedija na cesti: U prometnoj nesreći poginuo 28-godišnji vozač

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Hina
|
04. stu. 2026. 09:35
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PU
PU virovitičko-podravska

U prometnoj nesreći u utorak navečer u blizini mjesta Kamenske kod Požege smrtno je stradao 28-godišnji vozač osobnog automobila koji je sletio s ceste i udario u stabla, izvijestili su iz Policijske uprave požeško-slavonske.

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Nesreća se dogodila oko 22,35 sati kada je 28-godišnjak, koji nije koristio sigurnosni pojas, automobilom prešao na suprotnu prometnu traku, a potom nastavio vožnju po putnoj bankini i travnatoj površini.

Prednjim dijelom automobila udario je u travnatu površinu, nakon čega se vozilo odbacilo i okrenulo te udarilo u stabla.

Vozač je od zadobivenih ozljeda smrtno stradao, a policija će o nesreći podnijeti posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

Teme
prometna nesreća sigurnosni pojas smrtno stradali vozač

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