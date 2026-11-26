NA UDARU I HARKIV
Snažne eksplozije u Kijevu: Rusi napali balističkim raketama
Ruske snage napale su u srijedu kasno navečer ukrajinski glavni grad Kijev balističkim raketama, pogodivši trgovački centar i još dvije zgrade, a upozorenja stanovnicima da ostanu u skloništima i dalje su na snazi, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko.
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Reutersovi svjedoci izvijestili su o dvije serije snažnih eksplozija u gradu.
Kličko je na Telegramu objavio da napad još traje te je upozorio stanovnike da ostanu u skloništima. Četiri osobe su ranjene, od kojih su dvije u teškom stanju, dodao je.
Kličko je izjavio da su rakete pogodile trgovački centar i još dvije zgrade na istočnoj strani rijeke Dnjepar, koja dijeli grad. Jedna od zgrada teško je oštećena, rekao je.
Pod žestokim napadima od rujna
Ruske snage redovito napadaju Kijev i druge ukrajinske gradove od rujna. U četvrtak je u još jednom napadu na Harkiv, drugi najveći ukrajinski grad, ranjeno troje ljudi, a još je osoba ostalo zarobljeno pod ruševinama, rekao je gradonačelnik.
Ranije ovog tjedna ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da obavještajni podaci pokazuju kako ruske snage pripremaju novi veliki napad na Ukrajinu.
I Ukrajina i Rusija poriču da ciljaju civilne objekte.
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