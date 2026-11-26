Zvonimir Barisin/PIXSELL

Povratak iz inozemstva u rodni kraj za mnoge predstavlja ostvarenje dugogodišnjeg sna, no iskustvo Mate Vučemila iz Ciste Velike, sela u Dalmatinskoj zagori, pokazuje da život nakon povratka nije uvijek onakav kakvim ga ljudi zamišljaju.

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Nakon osam godina provedenih u Njemačkoj, Mate se vratio u Hrvatsku, gdje je sa suprugom izgradio obiteljsku kuću. Danas radi kao geodet, supruga ima vlastitu tvrtku, a njihova djeca uživaju u odrastanju na selu.

Ipak, ne krije da mu nedostaju financijska sigurnost, uređen sustav i slobodno vrijeme koje je imao u Njemačkoj. Da odluka ovisi isključivo o njemu, kaže da bi se ponovno odselio.

U Njemačku otišao zbog stambenog kredita

Kada su dobili prvo dijete i kupili stan u Solinu na kredit, Mate i njegova supruga shvatili su da im primanja u Hrvatskoj nisu dovoljna.

Mate je prvi otišao u Njemačku, a supruga i sin pridružili su mu se godinu dana kasnije. Počeo je raditi kao konobar, a potom je pronašao posao u struci. Vikendima je nastavio raditi u ugostiteljstvu i tako ostvarivao dodatne prihode.

Obitelj je uspjela uštedjeti novac i počela razmišljati o izgradnji kuće u Hrvatskoj. Kada je supruga ponovno zatrudnjela, donijeli su odluku o povratku.

Ona se sa sinom vratila 2022. godine, dok je Mate u Njemačkoj ostao do 2024. godine.

Za 45 minuta terapije izdvajaju i do 70 eura

Jedan od najvažnijih razloga za povratak bile su potrebe njihova sina, koji je u spektru autizma.

Međutim, Mate je razočaran troškovima privatnih terapija, za koje obitelj izdvaja između 60 i 70 eura po tretmanu u trajanju od 45 minuta, piše 023.hr.

Posebno ga brine sudbina roditelja koji nemaju dovoljno novca da svojoj djeci osiguraju takvu stručnu podršku. Smatra da bi država i lokalne vlasti trebale više pomagati obiteljima, kako u financiranju terapija tako i u pokrivanju troškova prijevoza.

Za tri mjeseca u Švicarskoj zaradio koliko za godinu dana u Hrvatskoj

Mate je u razgovoru za portal 023.hr ispričao da ga najviše pogađa nerazmjer između primanja i troškova života.

Kao primjer navodi vlastito iskustvo iz Švicarske, gdje je tijekom tri mjeseca rada zaradio otprilike onoliko koliko bi u Hrvatskoj zaradio za godinu dana.

Smeta mu i mentalitet sredine u koju se vratio, osobito pretjerano zanimanje ljudi za tuđe živote.

Primjećuje da se sve više mladih vraća na selo

Unatoč nezadovoljstvu, Mate kaže da se njegovo rodno mjesto posljednjih godina mijenja. Doseljavaju se mlade obitelji iz Splita i Zagreba, ali i povratnici iz Njemačke, Austrije i Švicarske.

U selo su se sa svojim obiteljima vratile i njegove sestre.

Cista Velika ima školu, vrtić, trgovinu, liječnika i stomatologa.

U Njemačkoj je imao više novca, vremena i slobode

Mate ne želi da njegova priča bude predstavljena kao idealan primjer povratka iz iseljeništva.

Ne smatra da danas živi bolje nego u Njemačkoj, ali kada govori o svojoj djeci, njegov je odgovor potpuno drugačiji.

"Moja djeca ovdje stvarno uživaju, žive i sretna su", rekao je.

Upravo zbog toga ostaje u Hrvatskoj. Želi da njegova djeca, bez obzira na to gdje će jednog dana živjeti, sačuvaju povezanost s rodnim krajem.

"Selo me odgojilo. Volim selo", zaključio je Mate.