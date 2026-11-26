"Pucnjava noću, danju..."
Zašto Palestinci u Gazi oblažu šatore vrećama s pijeskom?
Pucnjava na Palestince postala je toliko učestala da raseljene obitelji postavljaju vreće s pijeskom na istočne strane svojih skloništa, okrenute prema izraelskim vojnicima, kako bi se pokušale zaštititi od metaka.
Nofal Al-Akhras napunio je još jednu praznu vreću od brašna pijeskom, zavezao je i podignuo na ostale vreće postavljene uz vanjsku stranu njegova šatora u području Bir 19 na jugu Pojasa Gaze. Bir 19, kamp za raseljene osobe smješten na pustom pješčanom području zapadno od Khan Younisa, nalazi se u blizini žute linije na kojoj su stacionirane izraelske okupacijske snage.
Al-Akhras je vreće s pijeskom posložio u tri reda, otprilike do visine struka, među rubljem koje se sušilo na opuštenom užetu. Tako je izgradio improviziranu barijeru – očajnički pokušaj da sebe i svoju obitelj zaštiti od izraelske pucnjave.
Zalutali, smrtonosni meci...
„Svakoga dana, u bilo koje doba dana i noći, iznenade nas zalutali, smrtonosni meci ispaljeni nasumično”, rekao je za Drop Site News.
„Izgubili smo mnoge voljene koji su poginuli kao mučenici kada su zalutali meci bez ikakva razloga pogodili šatore raseljenih osoba. Nismo imali drugog izbora nego prikupiti prazne vreće od brašna, kao što možete vidjeti, i napuniti ih pijeskom kako bismo izgradili zaštitne barijere koje će našu djecu, obitelji i voljene zaštititi od zalutalih metaka.”
Al-Akhras nije jedini. Brojne obitelji u Biru 19 počele su postavljati vreće s pijeskom uz istočne strane svojih šatora, okrenute prema izraelskim vojnicima.
Palestinci u Gazi, koji se već bore za preživljavanje u genocidnim uvjetima koje im je nametnuo Izrael – višestruka raseljavanja, neodgovarajući smještaj, nedostatak zaštite od zimske hladnoće, oluje i poplave, nestašice hrane i lijekova, nedostatak sanitarnih uvjeta te gotovo svakodnevni zračni napadi – sada se moraju skrivati iza vreća s pijeskom kako bi izbjegli izraelske metke.
Ispred obližnjeg šatora troje djece, ne starije od pet ili šest godina, držalo je otvorenu veliku vreću od brašna dok ju je stariji dječak polako punio pijeskom. Potom ju je s mukom podignuo na dvadesetak drugih vreća postavljenih uz dvije strane njihova šatora.
Unutar drugog šatora nekoliko vreća s pijeskom bilo je naslagano uz uzglavlje svakog madraca. Dvoje djece ležalo je na leđima i gledalo videozapis, glava oslonjenih na jastuk naslonjen na nabrekle vreće.
Mnoge obitelji u Biru 19 raseljene su iz Rafaha, najjužnijeg grada u Pojasu Gaze, u koji je izraelska vojska izvršila invaziju u svibnju 2024. godine. Grad je nakon toga potpuno ispražnjen od stanovništva i sravnjen sa zemljom.
„Kada je izraelska vojska ušla u Rafah, naredili su nam da napustimo grad i preselimo se u sigurna područja. Došli smo u ta 'sigurna područja' i ovdje se smjestili, ali nakon što je izraelska vojska preuzela kontrolu nad Rafahom, počeli su nas svakodnevno izlagati neselektivnoj pucnjavi”, rekao je Tareq Abu Adhra za Drop Site.
Zajedno sa svojom kćeri učvršćivao je niz vreća s pijeskom ispred improviziranog skloništa izrađenog od ljepljive trake i ploča valovitog lima.
"Tako izgleda naša svakodnevica"
„Svakoga dana čujemo kako meci udaraju u limene ploče i naše šatore. Naši su susjedi ranjeni. Jedno je dijete poginulo kao mučenik, prije dva dana ubijen je mladić, a ubijena je i jedna moja rođakinja. Djecu ubijaju u školama”, dodao je.
„Tako izgleda naša svakodnevica u Biru 19. Zato smo odlučili izgraditi zaštitne barijere kako bismo se zaštitili. Kada navečer odlazimo na spavanje, spavamo iza tih barijera zbog straha od pucnjave.”
Stanovnici kampa Bir 19 pokazali su brojne rupe od metaka na bočnim stranama šatora. Ploča valovitog lima na jednom improviziranom skloništu bila je izrešetana mecima. Uz jednu stranu drugog šatora podignuta je debela barijera od improvizirane konstrukcije armaturnih šipki prekrivenih ceradom i ispunjene pijeskom, debljine oko jednog metra.
„Kada smo stigli ovamo, shvatili smo da je ovo najgore mjesto u cijelom Pojasu Gaze kada je riječ o zalutalim mecima”, rekao je Abdul Rahman Abu Adhra za Drop Site.
„Prije samo tjedan dana jedna je žena iz naše obitelji poginula kao mučenica kada ju je metak pogodio dok je hodala. Zato smo izgradili ove barijere, kako bismo zaštitili sebe i svoju djecu.”
"Izraelci nikoga ne ostavljaju na miru..."
„Ljudi samo žele živjeti. Ovo su miroljubivi ljudi, ali Izraelci nisu – nikoga ne ostavljaju na miru, ni civile, ni žene, ni djecu, ni starije osobe”, nastavio je.
„Između nas i Izraelaca jedva je kilometar, a zarobljeni smo između njih i mora. Ako još malo napreduju, neka nam Bog pomogne. Više nećemo imati kamo otići.”
Izrael je nastavio s gotovo svakodnevnim napadima unatoč takozvanom primirju koje je potpisao prije više od godinu dana, u listopadu 2025. godine. Od tada je gotovo 1700 Palestinaca ubijeno u zračnim napadima, granatiranju i pucnjavi izraelske vojske.
Izrael je također, kršeći sporazum, postupno širio područje pod svojom kontrolom prema zapadu. S 53 posto teritorija enklave koji je prethodno kontrolirao, proširio je kontrolu na gotovo 70 posto, zauzimajući sve više palestinske zemlje i potiskujući cjelokupno stanovništvo Gaze na manje od trećine njezina teritorija.
Brojni slučajevi pucnjave događaju se u blizini izraelske linije kontrole, gdje su izraelski vojnici stacionirani uz novoizgrađene vojne baze.
Šestogodišnji Eyas Al-Namnam ubijen je 17. studenoga u šatoru istočno od Deir al-Balaha, u središnjem dijelu Pojasa Gaze. Prema riječima njegove obitelji, Eyas se tek probudio, počeo jesti i pisati domaću zadaću kada ga je majka zamolila da ode u obližnji šator svoje tete kako bi ondje dovršio zadaću. S njim su bili stariji brat i mlađa sestra kada su izraelske snage otvorile vatru.
„Nisu još ni stigli do ulaza u šator. Njegov stariji brat ušao je unutra, a potom i njegova mlađa sestra. Njegov rođak rekao je starijem bratu da sjedne. Stariji brat je sjeo, a Eyas je još stajao. Tada su prema njemu ispaljena tri metka. Dva su pogodila tlo, a jedan njega u prsa”, rekao je Abdul Karim Al-Namnam, još jedan od Eyasovih starijih braće, za Drop Site samo nekoliko sati nakon incidenta.
Govorio je stojeći u mrtvačnici, dok je pokraj njega na metalnoj polici ležalo Eyasovo maleno tijelo, omotano bijelim pokrovom i položeno u plastičnu vreću za tijelo.
"Noću pucnjava, danju pucnjava, poslijepodne pucnjava"
„Raseljeni smo iz grada Gaze. Pobjegli smo sa sjevera na jug u potrazi za sigurnošću. Ali sigurnosti nema. Nigdje nema sigurnosti. Primirje? Kakvo primirje? Puca se 24 sata dnevno. Uopće nema mira. Volio bih da barem malo utihne. Noću pucnjava. Danju pucnjava. Poslijepodne pucnjava.”
Abdul Karim odnio je Eyasa u naručju do bolnice Al-Aqsa. Liječnici su sat i pol pokušavali zaustaviti krvarenje, ali ga nisu uspjeli reanimirati.
„Eyas je bio šestogodišnji dječak, prekrasan dječak s divnom kovrčavom crnom kosom. Preko hitnog prijma stigao je u operacijsku dvoranu. Već je tada bio u vrlo nestabilnom stanju”, rekla je za Drop Site dr. Mary O'Shea, irska anesteziologinja koja je dva tjedna volontirala u bolnici Al-Aqsa u Deir al-Balahu i koja je bila prisutna kada je dječak dovezen.
„Imao je jasno vidljivu prostrijelnu ranu na sredini trbuha i izlaznu ranu na leđima.”
O'Shea je rekla da bolnica nije raspolagala potrebnom opremom i lijekovima kako bi Eyasu pružila najbolju moguću hitnu medicinsku skrb.
„U velikoj bolnici specijaliziranoj za zbrinjavanje trauma obično odmah dobijete više informacija – imali biste na raspolaganju uređaje za snimanje i ultrazvuk, mogli biste odmah utvrditi izvor krvarenja. Ne biste morali praktički naslijepo tražiti gdje je problem”, rekla je.
„Monitori u Gazi zapravo ne rade kako treba, a svim lijekovima koje koristimo istekao je rok trajanja, nepouzdani su.”
"Srcedrapajuće..."
Posljednje tri godine zdravstveni sustav Gaze izložen je kontinuiranim napadima izraelske vojske. Bolnice, klinike i medicinski centri bombardirani su i izloženi vojnim upadima, dok je gušeća opsada prouzročila ozbiljne nestašice lijekova i rezervnih dijelova potrebnih za popravak i ponovno stavljanje ključne medicinske opreme u funkciju. Prema navodima Ujedinjenih naroda, zdravstveni sustav doveden je do točke „sustavnog kolapsa”.
„To je jedna od stvari o kojima mi je teško razmišljati”, rekla je O'Shea.
„Da je bio negdje drugdje, bi li ishod bio drukčiji? Možda bi. Ne mogu sa stopostotnom sigurnošću reći da bi bio, ali možda – možda bismo uspjeli spasiti Eyasov život, i to je srceparajuće. To je stvarnost u Gazi. Toliko je ovakvih priča, toliko mnogo priča.”
U Biru 19 Manar Abu Adhra ranije je ove godine izgubila jedno dijete koje je u šatoru ubijeno izraelskom pucnjavom. Njezina kći Rafif, stara tek godinu i pet mjeseci, bila je bolesna, a Manar se pripremala odvesti je u kliniku na liječenje.
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