„Nisu još ni stigli do ulaza u šator. Njegov stariji brat ušao je unutra, a potom i njegova mlađa sestra. Njegov rođak rekao je starijem bratu da sjedne. Stariji brat je sjeo, a Eyas je još stajao. Tada su prema njemu ispaljena tri metka. Dva su pogodila tlo, a jedan njega u prsa”, rekao je Abdul Karim Al-Namnam, još jedan od Eyasovih starijih braće, za Drop Site samo nekoliko sati nakon incidenta.