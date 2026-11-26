"The Talented Mr. F."
Ukrao im je film i osvajao nagrade, a oni su od krađe napravili dokumentarac i osvojili Emmy
Njemački redatelji Moritz Henneberg i Julius Drost osvojili su međunarodnu nagradu Emmy za dokumentarac "The Talented Mr. F.", u kojem su istražili kako je američki student prisvojio njihov animirani film i predstavljajući se kao njegov autor osvajao nagrade na filmskim festivalima.
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Henneberg i Drost snimili su kratki animirani film "Butty" kao završni sveučilišni projekt. Priča o kućnom robotu koji više ne može obavljati svoj posao ubrzo je postala viralna na YouTubeu.
Potaknuti uspjehom, odlučili su film prijaviti na festivale, no ondje ih je dočekalo neugodno iznenađenje – njihov je rad već bio prijavljen pod drugim naslovom.
Američki student Samuel Felinton preuzeo je film, minimalno ga preradio, uklonio originalnu odjavnu špicu i preimenovao ga u "T-130". Predstavljajući se kao autor, osvojio je brojne nagrade i stekao ugled na američkoj filmskoj sceni, piše Deutsche Welle.
Umjesto tužbe snimili dokumentarac
Nakon što su doznali da bi sudski postupak bio dugotrajan i skup, njemački redatelji odlučili su se za drukčiji pristup. Otputovali su u SAD kako bi se suočili s Felintonom, a cijelo su putovanje snimali.
"Već smo snimali dokumentarne filmove. I ideja nam je jednostavno pala na pamet: ovo je sjajna priča, snimimo dokumentarac o tome", rekao je Henneberg za DW.
Uz pomoć njujorškog redatelja koji se predstavio kao autor dokumentarca o mladim animatorima, uspjeli su steći Felintonovo povjerenje i organizirati susret.
Iznenadilo ih je koliko je Amerikanac ostao smiren kada su ga suočili s krađom. Tvrdio je da je film skratio i "poboljšao" te da je upravo zato postigao uspjeh. Pristao je predati osvojeni nagradni novac, a nakon razgovora zajedno su roštiljali i igrali košarku.
Kreativna osveta
Dokumentarac je izazvao podijeljene reakcije. Dio gledatelja smatrao je da su autori bili preblagi prema plagijatoru, dok su drugi pohvalili njihov nekonvencionalan način rješavanja sukoba.
Redatelji su objasnili da Felintona nisu željeli javno osramotiti, smatrajući da je sam dokumentarac dovoljna osveta. Naslov filma aluzija je na poznati film "Talentirani gospodin Ripley", čiji glavni lik preuzima tuđi identitet.
Felinton im je naposljetku poslao osvojene trofeje i određeni novčani iznos, dok su se organizatori festivala uglavnom distancirali od slučaja.
Afera je njemačkim autorima donijela i neočekivani uspjeh. Njihov animirani film privukao je još veću pozornost na YouTubeu, a dokumentarac je počeo osvajati vlastite nagrade. Prije međunarodnog Emmyja dobio je i nagradu Grimme, jedno od najuglednijih televizijskih priznanja u Njemačkoj.
Henneberg i Drost ponovno su objavili svoj animirani film na YouTubeu, a u odjavnoj špici među zahvale su uključili i čovjeka koji im ga je ukrao – Samuela Felintona.
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