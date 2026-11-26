Mračna strana sporta
Mučno svjedočanstvo hrvatske olimpijke: Optužila trenera za zlostavljanje, progovorile i druge sportašice
Bivša hrvatska atletičarka koja je Hrvatsku predstavljala na Olimpijskim igrama progovorila je o fizičkom, psihičkom i seksualnom zlostavljanju kojem ju je, kako tvrdi, godinama izlagao poznati atletski trener. Svoje iskustvo ispričala je za RTL Direkt u povodu Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, otvorivši pitanje sigurnosti djevojčica u hrvatskim sportskim klubovima.
Prema njezinu svjedočanstvu, zlostavljanje je počelo kada je imala 15 godina, a dvije godine poslije počelo je i seksualno zlostavljanje. Tvrdi da su maloljetne atletičarke morale dolaziti u trenerovu spavaću sobu u donjem rublju i hrvati se s njim kako bi stekle njegovo povjerenje.
Trener je, kaže, kontrolirao i njezin privatni život, određujući s kim se smije družiti, što smije odijevati, kakvu glazbu slušati, pa čak i kakvu frizuru imati.
Unatoč vrhunskim sportskim rezultatima, nakon nastupa na Olimpijskim igrama odlučila je napustiti sport. Posljedice proživljenog zlostavljanja osjećala je godinama, a poslije joj je dijagnosticirana teška depresija.
Javile se i druge sportašice
O seksualnom zlostavljanju u drugom atletskom klubu progovorila je i Tena Sakar Vukić, koja tvrdi da ju je trener zlostavljao tijekom masaže.
Slučaj je prijavila policiji, no DORH ga je odbacio. Trener se vratio na posao nakon što mu je izrečena mjera mirovanja licence u trajanju od 30 dana.
Nakon što je svoje iskustvo podijelila na društvenim mrežama, javilo joj se najmanje 15 osoba iz atletike sa sličnim iskustvima, a neke su joj se obratile anonimno.
Svjedočanstva o neprimjerenim dodirima, seksualnom uznemiravanju i ponižavanju stigla su i redakciji RTL Direkta. Većina sportašica koje su im se javile u vrijeme navodnog zlostavljanja bila je maloljetna.
Jedna od njih tvrdi da je ostala trudna te da je trener, unatoč njezinoj prijavi, nastavio raditi s djecom.
Optužbe za zataškavanje, oglasili se iz Saveza i HOO-a
Na problem zlostavljanja u hrvatskoj atletici upozorio je i Duje Bonacci, tajnik Atletskog kluba Sesvete. Tvrdi da je prijavio visokog dužnosnika Hrvatskog atletskog saveza zbog seksualnog i psihičkog zlostavljanja, ali da njegova prijava nije razmatrana nakon što su on i njegov klub izbačeni iz Saveza.
Iz Hrvatskog atletskog saveza odgovorili su RTL-u da je Bonacci izbačen zbog podnošenja lažnih prijava i nanošenja štete hrvatskoj atletici.
Iz Hrvatskog olimpijskog odbora potvrdili su da su upoznati s više prijava mogućeg zlostavljanja maloljetnika, no naglasili su da nije riječ o utvrđenim činjenicama. Istaknuli su potrebu uključivanja nadležnih tijela te zaštite prijavitelja, mogućih žrtava i prava prijavljenih osoba.
Bivša olimpijka svjedočila na policiji
Bivša olimpijka tvrdi da su se priče o zlostavljanju godinama širile među ljudima u atletici, ali da su mnogi izostanak reakcije pretpostavili zaštiti sportašica.
Prije desetak dana o svojem je slučaju svjedočila na policiji. Tvrdi da nije jedina koja je odlučila prijaviti zlostavljanje.
RTL Direkt zatražio je informacije od MUP-a i DORH-a, ali do zaključenja priloga nije dobio odgovor.
Bivša atletičarka pozvala je i druge osobe koje su doživjele zlostavljanje da prekinu šutnju, povjere se nekome i potraže pomoć.
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