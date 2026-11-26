Vianney Le Caer/Invision/AP

Slavna britanska glumica Judi Dench (91), koja je u filmskom serijalu o Jamesu Bondu utjelovila šeficu tajne službe MI6, podijelila je svoje mišljenje o izboru Roberta Pattinsona za novog agenta 007. Glumica je oduševljena odlukom producenata i jedva čeka vidjeti ga u toj ulozi, no priznaje da bi joj oštećenje vida moglo pokvariti gledanje novog filma.

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Dench, koja je glumila uz Piercea Brosnana i Daniela Craiga, gostovala je u britanskoj jutarnjoj emisiji Lorraine na televiziji ITV. Na pitanje što misli o Pattinsonu kao novom Jamesu Bondu, odgovorila je da jedva čeka vidjeti ga u akciji.

"Sad više ne vidim kako treba. Mogu tek donekle razaznati stvari, ali meni izgleda sjajno", rekla je glumica.

Pattinson, 40-godišnji britanski glumac, službeno je potvrđen kao sedmi glumac koji će utjeloviti slavnog agenta 007. U utrci za jednu od najpoželjnijih filmskih uloga navodno je pobijedio Jacka Lowdena, Calluma Turnera i Josha O'Connora.

Zbog bolesti sve teže prepoznaje lica

Dench već godinama ima problema s vidom. Dijagnosticirana joj je senilna makularna degeneracija (AMD), bolest koja oštećuje makulu, središnji dio mrežnice odgovoran za oštar vid. Zbog toga postupno gubi središnji vid, što joj otežava čitanje, prepoznavanje lica i svakodnevne aktivnosti, prenosi Euronews.

"Više ne mogu nastupati na pozornici. Ne mogu glumiti u kazališnoj predstavi ni snimati filmove. Ne mogu više ni čitati", priznala je ranije ove godine za BBC Radio 4.

Dodala je da se s takvim promjenama mora naučiti živjeti i prilagoditi im se koliko god je moguće.

"Na sve se to morate naviknuti, prihvatiti ograničenja i nastaviti dalje, bez previše razmišljanja o tome", rekla je glumica. Na pitanje o starenju kratko je odgovorila: "U tome nema baš ničega dobrog!"

Veliki trag u franšizi

Judi Dench ostavila je značajan trag u filmskom serijalu o Jamesu Bondu. Ulogu M, šefice britanske tajne službe MI6, prvi je put odigrala 1995. godine u filmu "Zlatno oko" (Golden Eye), postavši prva žena koja je utjelovila taj lik.

Ulogu je ponovila u filmovima Sutra nikad ne umire (1997.), Svijet nije dovoljan (1999.) i Umri drugi dan (2002.), a nastavila ju je igrati i u filmovima s Danielom Craigom: Casino Royale (2006.), Zrno utjehe (2008.) i Skyfall (2012.).