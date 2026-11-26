POVIJESNA PRESUDA
Odzvonilo je uzgoju životinja u kavezu: Sud traži od EU-a hitnu zabranu
Sudski postupak pokrenut je na inicijativu građanske kampanje koja je prikupila gotovo 1,4 milijuna potpisa Europljana za ukidanje uzgoja životinja u kavezima.
Oko 300 milijuna svinja, kokoši i drugih životinja na farmama diljem Europske unije i dalje se drži u kavezima, unatoč obećanju Europske komisije iz 2021. godine da će zabraniti tu praksu.
U velikoj pobjedi zagovornika dobrobiti životinja, europski sud je naložio Komisiji da precizno navede kad namjerava uvesti dugo očekivanu zabranu držanja životinja u kavezima na farmama.
Presuda bi mogla dovesti do ukidanja praksi poput držanja svinja u toliko uskim boksovima da se ne mogu ni okrenuti te kunića u kavezima koji im onemogućuju skakanje ili uspravljanje, piše Euronews.
Komisija prvi put sud pozvao na odgovornost zbog obećanja
U srijedu, 25. studenoga, Sud Europske unije presudio je da Komisija ne može ostaviti građane da neograničeno čekaju na obećano zakonodavstvo te da mora predstaviti novi vremenski plan nakon što je propustila prvotni rok iz 2023. godine.
Prema organizacijama koje su pokrenule sudski postupak, ovo je prvi put da je Komisija pred sudom pozvana na odgovornost zbog obećanja danog kao odgovor na europsku građansku inicijativu (ECI).
"Ovo je povijesna pobjeda za životinje i demokraciju u Europi", rekla je Annamaria Pisapia, glasnogovornica inicijative End the Cage Age (Okončajmo doba kaveza), paneuropske građanske kampanje za zabranu korištenja kaveza u uzgoju životinja.
Osam godina borbe za ukidanje uzgoja životinja u kavezima
U rujnu 2018. organizacija za zaštitu dobrobiti životinja Compassion in World Farming pokrenula je kampanju End the Cage Age, koja je s vremenom dobila potporu više od 170 organizacija, među kojima su Eurogroup for Animals, Animal Equality Italy i LAV.
Kampanja je pokrenuta putem europske građanske inicijative, koja građanima EU-a omogućuje da peticijama zatraže donošenje novih zakona ili izmjene postojećih. Kako bi dobile službeni odgovor, takve inicijative moraju prikupiti najmanje milijun potpisa diljem Unije. Za svaku državu članicu određen je i minimalan broj potpisa, a taj prag mora biti dosegnut u najmanje sedam zemalja.
Do listopada 2020. peticiju je potpisalo gotovo 1,4 milijuna Europljana. Osam mjeseci poslije Komisija je obećala da će do kraja 2023. predložiti zakonodavstvo i razmotriti uvođenje zabrane od 2027. godine.
Nakon što je rok istekao, a prijedlog nije predstavljen, građanski odbor koji stoji iza inicijative End the Cage Age pokrenuo je 2024. sudski postupak zbog odgode.
Zatražili su i pristup internim dokumentima koji bi rasvijetlili razloge kašnjenja, no sud je taj zahtjev odbio.
Dug put do uzgoja životinja bez kaveza u Europi
Unatoč pobjedi zagovornika dobrobiti životinja, presuda ne znači da će držanje životinja u kavezima uskoro biti zabranjeno.
U novoj strategiji za stočarstvo, objavljenoj u srpnju, Komisija je najavila da će do kraja 2026. predložiti nove propise o dobrobiti kokoši nesilica i pilića koji se uzgajaju za proizvodnju mesa, kao i nova pravila za uzgoj svinja do lipnja 2027. godine.
Planovi uključuju postupno ukidanje kaveza za kokoši, zamjenu uskih individualnih boksova za svinje prostranijim oborima te uvođenje obveze da uvezeni proizvodi zadovoljavaju standarde dobrobiti životinja jednake onima u EU-u.
Međutim, još nije najavljen vremenski okvir za ukidanje držanja kunića, teladi, pataka, gusaka i prepelica u skučenim prostorima.
Koalicija End the Cage Age želi da zabrana obuhvati sve navedene životinje, a traži i financijsku pomoć poljoprivrednicima za prelazak na uzgoj bez kaveza, piše Euronews.
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