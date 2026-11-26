AFP/MANDEL NGAN

Rusija bi trebala izbjegavati poteze koji bi proširili rat u Ukrajini, poručili su u srijedu u zajedničkoj izjavi američki predsjednik Donald Trump i čelnik NATO-a Mark Rutte nakon sastanka na Floridi, na kojem su razgovarali i o ratu u Iranu.

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Sastanak je održan nakon što se republikanski predsjednik, koji je kritičan prema američkim zapadnim saveznicima, prošlog tjedna u Aziji sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i kineskim čelnikom Xi Jinpingom, nazivajući obojicu svojim "prijateljima".

"Razgovarali smo i o važnosti toga da Rusija izbjegava bilo kakve poteze koji bi namjerno ili nenamjerno proširili rat te o važnosti što bržeg postizanja mirnog rješenja rata", naveli su čelnici u zajedničkoj izjavi.

Trumpov sastanak s Putinom izazvao je reakcije njegovih demokratskih političkih protivnika u SAD-u i europskih saveznika, koji su inzistirali na tome da budu uključeni u pregovore uz potporu SAD-a o okončanju rata u Ukrajini.

Rutte pokušava balansirati

Rutte, koji je više puta pokušavao smiriti napetosti unutar NATO-a i zadržati Trumpovu naklonost, rekao je da je normalno da se velike nuklearne sile sastaju.

Rutte i Trump razgovarali su i o povećanju izdvajanja za obranu te ulaganjima u Sjedinjene Države i u cijelom NATO-u, navodi se u njihovoj izjavi.

Rat u Ukrajini i američko-izraelski rat protiv Irana bili su glavne teme razgovora, dodaje se u izjavi, ali nisu navedeni detalji o tome što je rečeno o Iranu.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, kojeg je Trump kritizirao, izjavio je da Europa mora biti uključena u mirovne pregovore.

Trump često kritizira američke zapadne i demokratske saveznike zbog pitanja poput izdvajanja za NATO, trgovinskih carina i, kako tvrdi, njihove nedovoljne potpore ratu protiv Irana.