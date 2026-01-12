pored obiteljske kuće
Tragedija na Hvaru: Zapalila se kuhinja, jedna osoba poginula
N1 Info
|
12. sij. 2026. 12:23
|
Dojavu o požaru je zaprimljena oko 11 sati. Vjeruje se da je tijekom požara u kuhinji prisutna bila jedna osoba
Oko 11 sati, hvarska policija je dobila dojavu o požaru u mjestu Poljica. Kako navodi 24 sata, prema trenutno dostupnim podacima, zapalila se kuhinja pored obiteljske kuće. U njoj je u trenutku požara, najvjerojatnije bila jedna osoba.
Policija je navela da su uočili da se tijelo osobe nalazu u unutrašnjosti prostorije, nakon što je požar ugašen.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
