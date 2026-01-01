Tragedija u Glini: U prometnoj nesreći poginuo 27-godišnjak

Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

U prometnoj nesreći na Silvestrovo u Glini je poginuo 27-godišnji mladić koji je sletio s kolnika i udario u stup rasvjete.

Policija je dojavu o nesreći zaprimila u srijedu u 21:03 sati.

Prema prvim informacijama, 27-godišnjak je upravljajući automobilom sisačkih registarskih oznaka sletio van kolnika i udario u metalni stup ulične rasvjete te na mjestu preminuo.

U vozilu nije bilo drugih putnika.