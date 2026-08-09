Tragedija u Istri: Poljski ronilac preminuo u medulinskom akvatoriju

Sasa Miljevic/PIXSELL

Četrdesetogodišnji Poljak preminuo je u petak nakon što mu je pozlilo tijekom ronjenja na dubini većoj od 20 metara u medulinskom akvatoriju, izvijestila je u nedjelju istarska policija.

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Pulska policija zaprimila je dojavu o događaju 7. kolovoza oko 10,45 sati.

Muškarac je plovilom prevezen u Uvalu Polje, gdje je nakon bezuspješne reanimacije preminuo.

Nad tijelom preminulog naložena je obdukcija, a policija nastavlja utvrđivati okolnosti događaja.