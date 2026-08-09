Četiri godine bez pravde: Prijava za smrt vatrogasca Komlenca ide DORH-u

"Najviše nas vatrogasce boli što je Goran, koji je bio kolega i prijatelj mnogima od nas, dao svoj život, a iz toga odgovorni nisu ništa naučili, kao što očito nisu naučili ništa niti nakon kornatske tragedije. Posao vatrogasaca dovoljno je opasan sam po sebi da bismo mogli dozvoliti neprofesionalnost na bilo kojoj razini, a posebno na zapovjednoj“, poručili su iz Udruge sindikata profesionalnih vatrogasaca RH.