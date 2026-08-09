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POGINULI I RANJENI

VIDEO / Obostrani masovni napadi dronovima: Gori Odesa, stradali Harkiv i ruski Belgorod

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Hina
|
09. kol. 2026. 12:00
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REUTERS
STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE via REUTERS

Tri su osobe poginule, a 25 ih je ozlijeđeno u noćnom ukrajinskom napadu dronovima na ruski grad Belgorod, objavile su u nedjelju lokalne vlasti.

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Vršitelj dužnosti guvernera belgorodske regije Aleksandar Šuvajev rekao je da su u napadu izgorjele dvije stambene zgrade, a požari su kasnije ugašeni. Oštećen je velik broj stambenih i drugih objekata, dodao je.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je uništilo više od 150 ukrajinskih dronova iznad europskog dijela zemlje, kao i iznad Krima, Crnog mora i Azovskog mora.

U Novorosijsku, velikoj ruskoj izvoznoj luci na Crnom moru, krhotine dronova pale su na dva objekta, rekao je gradonačelnik Aleksandar Kravčenko, ne navodeći o kojim je objektima riječ.

"Rusi ratuju protiv prehrambene sigurnosti cijelog svijeta"

U ruskoj regiji Baškortostanu ukrajinski dron pogodio je zgradu u izgradnji i dizalicu u gradu Ufi, izvijestila je državna novinska agencija RIA, pozivajući se na lokalne hitne službe.

Ukrajinska crnomorska luka Odesa oštećena je u noćnom ruskom napadu, rekao je u nedjelju predsjednik Volodimir Zelenski, dodajući da je u gradu ozlijeđeno osmero ljudi.

"Na taj način Rusi ratuju protiv prehrambene sigurnosti cijelog svijeta“, rekao je. Luke u Odesi glavna su ruta za ogroman ukrajinski izvoz poljoprivrednih proizvoda.

U Harkivu na istoku Ukrajine poginule su dvije osobe, a najmanje 21 je ozlijeđena.

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Teme
dronovi rat u ukrajini rusija ukrajina

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