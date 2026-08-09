POGINULI I RANJENI
VIDEO / Obostrani masovni napadi dronovima: Gori Odesa, stradali Harkiv i ruski Belgorod
Tri su osobe poginule, a 25 ih je ozlijeđeno u noćnom ukrajinskom napadu dronovima na ruski grad Belgorod, objavile su u nedjelju lokalne vlasti.
Oglas
Vršitelj dužnosti guvernera belgorodske regije Aleksandar Šuvajev rekao je da su u napadu izgorjele dvije stambene zgrade, a požari su kasnije ugašeni. Oštećen je velik broj stambenih i drugih objekata, dodao je.
Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je uništilo više od 150 ukrajinskih dronova iznad europskog dijela zemlje, kao i iznad Krima, Crnog mora i Azovskog mora.
U Novorosijsku, velikoj ruskoj izvoznoj luci na Crnom moru, krhotine dronova pale su na dva objekta, rekao je gradonačelnik Aleksandar Kravčenko, ne navodeći o kojim je objektima riječ.
"Rusi ratuju protiv prehrambene sigurnosti cijelog svijeta"
U ruskoj regiji Baškortostanu ukrajinski dron pogodio je zgradu u izgradnji i dizalicu u gradu Ufi, izvijestila je državna novinska agencija RIA, pozivajući se na lokalne hitne službe.
Ukrajinska crnomorska luka Odesa oštećena je u noćnom ruskom napadu, rekao je u nedjelju predsjednik Volodimir Zelenski, dodajući da je u gradu ozlijeđeno osmero ljudi.
"Na taj način Rusi ratuju protiv prehrambene sigurnosti cijelog svijeta“, rekao je. Luke u Odesi glavna su ruta za ogroman ukrajinski izvoz poljoprivrednih proizvoda.
U Harkivu na istoku Ukrajine poginule su dvije osobe, a najmanje 21 je ozlijeđena.
Russian forces launched a missile strike on Odesa using Iskander-M, Onyx, and Kh-31P missiles, leaving eight people injured.— KyivPost (@KyivPost) August 9, 2026
The attack sparked fires in residential areas and damaged energy infrastructure, leaving several districts of the city without power.
Video: DSNS pic.twitter.com/bja0Sow2W4
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas