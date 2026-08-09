Preminuo akademik Ivo Šlaus

Od 1988. bio je član i suosnivač Academia Europaea i predsjednik njenog Odbora za fiziku i tehničke znanosti od 1990. do 1994. Od 1992. bio je član Academia Scientiarum et Artium Europaea u Salzburgu, od 1994. član Svjetske akademije znanosti i umjetnosti (WAAS) i njen predsjednik od 2011. do 2013., a nakon toga počasni predsjednik. Od 2006. bio je vanjski član Makedonske akademije znanosti i umjetnosti i dopisni član Crnogorske akademije znanosti i umjetnosti.