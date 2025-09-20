slijedi očevid
Tragedija u Slavonskom Brodu: Muškarac poginuo, pao je s ljestava
N1 Info
|
20. ruj. 2025. 13:11
|
0komentara
Muškarac star 62 godine poginuo je danas u Slavonskom Brodu prilikom pada s ljestava.
Policija je izvijestila kako je u 11:28 sati operativno komunikacijski centar PU brodsko-posavske zaprimio dojavu od županijskog Zavoda za hitnu medicinu da je u Slavonskom Brodu u Turopoljskoj ulici 62-godišnjak pao s ljestava te smrtno stradao.
Na mjesto događaja izašla je Hitna pomoć te slijedi očevid, prenosi Dnevnik.hr.
