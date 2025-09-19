Oglas

BIZARNI SUSRET

VIDEO / Pogledajte što je pješak napravio vozaču koji mu nije stao na zeleno svjetlo

author
N1 Slovenija
|
19. ruj. 2025. 07:59
pješak
Facebook / @Jamie and Blake

Na Facebooku je više od 600.000 ljudi oduševila snimka bizarnog susreta na jednoj od američkih ulica.

Oglas

Pješak je na zeleno svjetlo prelazio pješački prijelaz i očekivao da će vozač bijelog kabrioleta, koji je vozio prema njemu, stati.

No, vozač to nije učinio i bezbrižno je produžio, pri čemu je pješaka zamalo pregazio. Ali ovaj mu nije ostao dužan, budući da je stražnji dio automobila još uvijek bio na prijelazu, pješak je nastavio put tako da je jednostavno zakoračio u auto, napravio dva koraka i potom nastavio dalje.

Na snimci se vidi ogorčeni vozač i suputnica na suvozačevu sjedalu, ali kako smatraju komentatori ispod videa, za ogorčenje nisu imali nikakav razlog jer su prekršaj napravili upravo oni.

Teme
kabriolet pješak svjetlo zebra

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ