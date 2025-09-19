BIZARNI SUSRET
VIDEO / Pogledajte što je pješak napravio vozaču koji mu nije stao na zeleno svjetlo
Na Facebooku je više od 600.000 ljudi oduševila snimka bizarnog susreta na jednoj od američkih ulica.
Pješak je na zeleno svjetlo prelazio pješački prijelaz i očekivao da će vozač bijelog kabrioleta, koji je vozio prema njemu, stati.
No, vozač to nije učinio i bezbrižno je produžio, pri čemu je pješaka zamalo pregazio. Ali ovaj mu nije ostao dužan, budući da je stražnji dio automobila još uvijek bio na prijelazu, pješak je nastavio put tako da je jednostavno zakoračio u auto, napravio dva koraka i potom nastavio dalje.
Na snimci se vidi ogorčeni vozač i suputnica na suvozačevu sjedalu, ali kako smatraju komentatori ispod videa, za ogorčenje nisu imali nikakav razlog jer su prekršaj napravili upravo oni.
