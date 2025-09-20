Analitičar o vojnoj paradi u Beogradu: "Ovim sredstvom Srbija može dosegnuti Zagreb"

„Činjenica da je netko došao na ideju da se ta parada zove Snaga jedinstva govori sama za sebe. Vlast pati za tim što jedinstva nema. Vlast koja je dovela do potpuno podijeljenog društva, do ekstremnog razdvajanja Srba na dvije strane – na one koji su za prosvjed i na one koji su protiv prosvjeda – želi simbol jedinstva. I s obzirom na to da je vojska tradicionalno bila institucija od povjerenja, kroz vojsku se pokušava doslovce napraviti simbol tog jedinstva“, kaže Radić.