FOTO / Održan prosvjed protiv stranih radnika: "Naša djeca neće nositi turban"

N1 Info
20. ruj. 2025. 12:40
20.09.2025., Zagreb - Prosvjed na trgu bana Jelacica "Za spas hrvatske kulture i regulaciju uvoza stranih radnika" u organizaciji udruge "Za bolju Hrvatsku" Photo: Josip Regovic/PIXSELL
Održan je prosvjed na trgu bana Jelačića "Za spas hrvatske kulture i regulaciju uvoza stranih radnika" u organizaciji udruge "Za bolju Hrvatsku."

"Naša djeca neće nositi turban", "Nismo ustaše, ali ćemo ustati", "Hrvatska Hrvatima", samo su neke od poruka s prosvjeda.

Podsjetimo, "Inicijativa Za bolju Hrvatsku” (ZBH) zakazala je prosvjed protiv “uvoza” stranih radnika tvrdeći za sebe da im je interes “dobrobit naroda”.

Na press konferenciji održanoj 16. rujna na zagrebačkom Trgu Bana Jelačića, predsjednik inicijative Ronaldo Barišić izjavio je čak i to da prosvjed “nije napad na strane radnike ili poziv na mržnju nego isključivo poziv ljudima koji vode ovu zemlju da počnu raditi u interesima hrvatskog naroda”.

Zagreb prosvjed strani radnici

