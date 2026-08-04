Geopolitička igra iza krize u Ceuti: Kovačević objasnio kakva je uloga Maroka, Izraela i Trumpa

"Navodi nas to na zaključak da je riječ o organiziranoj migraciji velikog broja ljudi. Autobusi su organizirano išli prema Ceuti, a vlada Maroka se prešutno s time složila jer Maroko polaže pravo na taj dio teritorija. K tome, Maroko je u izvrsnim odnosima s Izraelom, a španjolski premijer je najeksponiraniji u zahtjevima za kažnjavanje Izraela zbog kršenja ljudskih prava i agresivne politike. Hipoteza je da je stjecaj svih tih okolnosti i interesa, uz širenje dezinformacija, doveo do situacije u Ceuti", istaknuo je Kovačević.