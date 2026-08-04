VANJSKOPOLITIČKA ANALIZA
Geopolitička igra iza krize u Ceuti: Kovačević objasnio kakva je uloga Maroka, Izraela i Trumpa
Bivši hrvatski veleposlanik Božo Kovačević, u Novom danu kod našeg Borne Šmera, komentirao je aktualnu migrantsku krizu u Europskoj uniji, zbog "invazije" marokanskih ilegalnih migranata na špajnolsku Ceutu te stanje na Bliskom istoku
Događanja u Ceuti tijekom vikenda, Božo Kovačević je ocijenio izvanrednom situacijom jer je u jednom danu prešlo granicu više ilegalnih migranata nego u pola godine u cijeloj Europskoj uniji.
"Navodi nas to na zaključak da je riječ o organiziranoj migraciji velikog broja ljudi. Autobusi su organizirano išli prema Ceuti, a vlada Maroka se prešutno s time složila jer Maroko polaže pravo na taj dio teritorija. K tome, Maroko je u izvrsnim odnosima s Izraelom, a španjolski premijer je najeksponiraniji u zahtjevima za kažnjavanje Izraela zbog kršenja ljudskih prava i agresivne politike. Hipoteza je da je stjecaj svih tih okolnosti i interesa, uz širenje dezinformacija, doveo do situacije u Ceuti", istaknuo je Kovačević.
Trumpovi i Netanyahuovi interesi
Na Šmerovo pitanje je li cilj bio destabliziranje premijera Pedra Sancheza ili naštetiti Europskoj uniji te kome sve to odgovara, Kovačević je rekao da su cilj bili i Sanchez i EU, a da u tome interes imaju američki predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
"Trump je lagao kad je rekao da je više stotina tisuća migranata organiziralo invaziju na Europu, alergičan je posebno na Sancheza, a interesi Izraela su jasni – on predstavlja glavna opasnost za njihove interese. Desna opozicija u Španjolskoj pokušala je iskoristiti krizu u Ceuti, ali ona je apsolvirana u 48 sati. Neke europske zemlje se žele dopasti Trumpu, poput Italije Giorgije Meloni, kako ne bi bile cilj Trumpovih napada, a i u predizbornom je razdoblju i njezina glavna kampanja je antiimigrantska", kazao je bivši hrvatski veleposlanik.
Europski desni populisti
Uvjeren je kako bi bilo razumnije da se Grčka, Italija i Španjolska zajedno suprostave ilegalnim migracijama te da je talijanska suspenzija Šengena besmislena jer ne graniči sa Španjolskom. Uz to, na antiimigranstkim temama pokušavaju profitirati europski desni populisti.
"Donedavno nepostojanje zajedničke migrantske politike EU omogućilo je radikalnim desnim populistima da stječu popularnost na problemu ilegalnih migracija. EU ima načelna opredjeljenja u migrantskoj politici, ali sve se svodi na pitanje prihvaćanja i neprihvaćanja zahtjeva za azil. Dobro je da se ulažu europska sredstva u Libiju i Maroko kako bi se zaustavile ilegalne migracije, vidimo da je u Turskoj to dalo rezultata, kao zemlji u kojoj je više ilegalnih migranata nego u cijeloj EU", naglasio je Kovačević.
Što treba učiniti EU?
Smatra kako EU mora inzistirati na osvješčćivanju da europska ekonomija ne može opstati bez migrantske radne snage te da bi trebala kontrolirati na koji način se troše sredstva u spomenutim država te ostvaruju li se financirane politike.
"EU treba jačati vanjske granice i intevizirati rad predstavništava EU u zemljama koje emitiraju migrantske valove. Kanada je dobar primjer koji bi trebalo slijediti jer provodi organiziranu migraciju, koja podrazumijeva preliminarno obrazovanje i testiranje potencijalnih useljenika. Ova kriza je u prvim reakcijama pokazala nespremnost zemalja EU da složno promjenjuju europske politike jer je dominirao poseban način kreiran nacionalni interes pojedinih zemalja", upozorio je.
Trumpovi osobni financijski interesi diktiraju stanje u svijetu
Komentirajući stanje na Bliskom istoku, Kovačević je naglasio kako sve treba sagledavati u kontekstu osobnog financijskog interesa Donalda Trumpa i članova njegove obitelji.
"Kad je riječ o Iranu, Trump traži izlaz iz rata bez ikakve strategije. Povjerovao je Netanyahuu da će u Iranu doći do sloma nakon vojne intervencije, ali se to nije dogodilo, a upustio se u taj rat iako Iran nije urgožavao američke interese", kazao je bivši hrvatski veleposlanik i zaključio kako cijeli svijet osjeća posljedice Trumpove pogrešne politike.
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