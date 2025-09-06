Tragedija u Zagrebu: Žena kod kuće rađala blizance, jedan preminuo

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su kriminalističko istraživanje nad 69-godišnjom državljankom Austrije zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela "Nesavjesno liječenje“ iz članka 181. Kaznenog zakona.



Naime, u noćnim satima 4. na 5. rujna na području Zagreba, 69-godišnja državljanka Austrije u svojstvu međunarodne ovlaštene primalje, pomagala je u stanu 42-godišnjakinji tijekom poroda blizanaca kojom prilikom je jedno dijete preminulo.