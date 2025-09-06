Oglas

INCIDENT ISPRED UREDA

Nakon drame na Pantovčaku oglasila se policija: Objavili što su sve našli kod muškarca koji je htio kod Milanovića

author
N1 Info
|
06. ruj. 2025. 13:38
PXL_180220_28029105
Lana Slivar Dominic/HINA/POOL/PIXSELL/PIXSELL

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni je, u zakonskom roku uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku.

Oglas

Nakon incidenta koji se dogodio ispred Ureda predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića kada je bivši pripadnik vojske, sada u mirovini, pokušao ući na Pantovčak oglasila se policija.

Iz zagrebačke policije priopćili su da su proveli kriminalističko istraživanje nad 67-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela lažna uzbuna te nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Tijekom kriminalističkog istraživanja u stanu kojim se koristi osumnjičeni 67-godišnjak na području Medveščaka na temelju naloga suda obavljena je pretraga kojom prilikom je pronađena i privremeno oduzeta automatska puška s  pripadajućim spremnikom, 4 spremnika za automatsku pušku te više komada streljiva. Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni je, u zakonskom roku uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku.

Teme
Incident Pantovčak

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ