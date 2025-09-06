Nakon drame na Pantovčaku oglasila se policija: Objavili što su sve našli kod muškarca koji je htio kod Milanovića

Iz zagrebačke policije priopćili su da su proveli kriminalističko istraživanje nad 67-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela lažna uzbuna te nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Tijekom kriminalističkog istraživanja u stanu kojim se koristi osumnjičeni 67-godišnjak na području Medveščaka na temelju naloga suda obavljena je pretraga kojom prilikom je pronađena i privremeno oduzeta automatska puška s pripadajućim spremnikom, 4 spremnika za automatsku pušku te više komada streljiva. Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni je, u zakonskom roku uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku.