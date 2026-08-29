DRAMA NA ULICI
Tučnjava i pucnjava u Zadru: Dvije osobe privedene, treća ozlijeđena
U Zadru se sinoć dogodila tučnjava više muškaraca, a tijekom sukoba čuli su se i pucnji iz vatrenog oružja, nakon čega su dvije osobe privedene, dok je treća pronađena ozlijeđena.
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Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave zadarske u petak, 28. kolovoza, u 20:50 zaprimio je dojavu o tučnjavi muškaraca na ulici Vlatka Mačeka u Zadru, tijekom koje su se čuli i pucnji iz vatrenog oružja.
Po dolasku na mjesto događaja policija nije zatekla sudionike tučnjave, a tijekom večeri policiji se nije javila nijedna oštećena osoba kako bi prijavila događaj, objavila je PU zadarska.
Policijski službenici obavili su očevid te izuzeli predmete za koje se sumnja da potječu od počinjenja kaznenog djela.
Nastavkom operativnog rada i poduzimanjem drugih potrebnih mjera i radnji, tijekom jutra dvije osobe koje se dovode u vezu s događajem privedene su u prostorije policije.
Treća osoba pronađena je naknadno te je zbog zadobivenih ozljeda upućena na pružanje liječničke pomoći.
Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve činjenice i rasvijetlila okolnosti događaja.
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