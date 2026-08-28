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SUKOB KOD NAŠICA

Dogovor oko štete nakon prometne prerastao u tučnjavu: Trojica prijavljena i za pokušaj ubojstva

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Hina
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28. kol. 2026. 14:12
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Vozila policije i vatrogasaca 14.10.2018., Vodice - Policija i vatrogascirrPhoto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Zbog sudjelovanja u tučnjavi, u kojoj su lakše ozlijeđene četiri osobe, a koja je uslijedila nakon prometne nesreće u Budimcima, na našičkom području, osječko-baranjska policija uhitila je trojicu osumnjičenika koje je prijavila za niz kaznenih djela, uključujući i ubojstvo u pokušaju.

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Sve je počelo u srijedu oko podneva, kada je prilikom mimoilaženja dva automobila na cesti, 21-godišnji vozač udario retrovizor osobnog automobila, kojim je upravljao 63-godišnjak.

Nakon toga osobe iz oba vozila otišle su na adresu jednog od sudionika kako bi se dogovorili o visini nastale štete na vozilu. No, tamo je ubrzo došlo do verbalnog, a potom i fizičkog sukoba, u kojem su trojica muškaraca fizički napala četvero članova druge obitelji, pri čemu su koristili različite predmete pogodne za napad.

Policija je u srijedu uhitila trojicu osumnjičenika i dovela ih u službene prostorije na kriminalističko istraživanje, a četvero ozlijeđenih je potražilo liječničku pomoć u Općoj županijskoj bolnici Našice, gdje su im utvrđene lake tjelesne ozljede.

Prijavljeni i za pokušaj ubojstva

Kriminalističkim istraživanjem našički policajci utvrdili su da su 21-godišnjak i 49-godišnjak počinili kaznena djela ubojstva u pokušaju, prijetnje i oštećenja tuđe stvari, dok se 49-godišnjaka također tereti i za dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Policija tereti uhićenog 25-godišnjaka za kaznena djela teške tjelesne ozljede u pokušaju i oštećenja tuđe stvari.

Sva trojica osumnjičenih u četvrtak su predana pritvorskom nadzorniku, napominju u policiji.

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Teme
nesreća pokušaj ubojstva prometna nesreća tučnjava

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