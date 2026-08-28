Dogovor oko štete nakon prometne prerastao u tučnjavu: Trojica prijavljena i za pokušaj ubojstva

Nakon toga osobe iz oba vozila otišle su na adresu jednog od sudionika kako bi se dogovorili o visini nastale štete na vozilu. No, tamo je ubrzo došlo do verbalnog, a potom i fizičkog sukoba, u kojem su trojica muškaraca fizički napala četvero članova druge obitelji, pri čemu su koristili različite predmete pogodne za napad.