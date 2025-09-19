Oglas

Blizu stadiona

U nesreći u Puli teško stradalo četvero mladih

author
Hina
|
19. ruj. 2025. 13:33
policija-noć (PU SD)
PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

Četiri su osobe teško ozlijeđene u prometnoj nesreći koja se u petak oko tri sata dogodila u Puli, a prouzročio ju je mladi 19-godišnji vozač pod utjecajem alkohola, vozeći neprilagođenom brzinom, izvijestila je istarska policija.

Oglas

Prema informacijama iz istarske policije, nesreća se dogodila kada je 19-godišnjak pod utjecajem alkohola od 1.30 promila upravljao automobilom pulske registracije, kolnikom Ulice Marsovo polje nedaleko nogometnog stadiona "Aldo Drosina" u smjeru Nazorove ulice.

Zbog neprilagođene brzine kretanja skrenuo je u desno izvan kolnika gdje je udario u hidrant, a potom i u zid. 

U nesreći su vozač, njegova 18-godišnja suvozačica i dvoje putnika u dobi od 30 i 19-godina teško ozlijeđeni te su zadržani na liječenju u pulskoj Općoj bolnici.

Zbog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu, protiv 19-godišnjeg vozača bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Teme
Pula nesreća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ