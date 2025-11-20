Tragedija
U padu stabla poginuo radnik Hrvatskih šuma
20. stu. 2025. 12:40
Četrdesetjednogodišnji radnik Hrvatskih šuma smrtno je stradao jutros oko 9 sati prilikom pada padu stabla u šumi kod mjesta Dereza pored Čazme, izvijestila je u četvrtak bjelovarsko-bilogorska policija.
Na mjestu nesreće policija obavlja očevid.
Policijska uprava najavila je da će nakon završetka očevida objaviti cjelovito priopćenje.
