U prometnoj nesreći kod Požege poginula pješakinja
Hina
03. lis. 2025. 16:28
0komentara
U prometnoj nesreći u Donjim Gučanima kod Požege u petak poslijepodne smrtno je stradala pješakinja, potvrdila je požeško-slavonska policija.
Policija je oko 14,30 sati zaprimila dojavu da je u mjestu Donji Gučani došlo do prometne nesreće u kojoj je smrtno stradala ženska osoba.
Utvrđeno je da je osobni automobil udario pješakinju koja je na mjestu nesreće smrtno stradala.
Okolnosti prometne nesreće bit će poznate nakon očevida, kažu u policiji.
