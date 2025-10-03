Diljem svijeta, migranti se deportiraju alarmantnom brzinom – kako je to postalo normalizirano?

U Australiji je, na primjer, vlada 2014. snizila prag za otkazivanje viza, što je rezultiralo pritvaranjem osoba s lakšim prekršajima i zakazivanjem deportacije. Oni koji se nisu mogli vratiti u svoje matične zemlje nastavili su čamiti u pritvoru sve dok presuda visokog suda iz 2023. nije naložila njihovo puštanje na slobodu.