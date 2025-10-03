kriminalizacija azila
Diljem svijeta, migranti se deportiraju alarmantnom brzinom – kako je to postalo normalizirano?
Pod predsjednikom Donaldom Trumpom, Sjedinjene Države alarmantnom brzinom proširuju svoje napore u pritvaranju i deportaciji osoba bez američkog državljanstva. Posljednjih mjeseci, Trumpova administracija sklopila je sporazume s nizom trećih država o prijemu deportiranih osob, piše The Conversation
Ovlasti za deportaciju ljudi u treće države
Posljednjih mjeseci, Trumpova administracija iz tog je razloga sklopila sporazume s nizom trećih država o prijemu deportiranih osoba.
U Australiji je laburistička vlada na sličan način uspostavila nove ovlasti za deportaciju osoba bez državljanstva u treće države. Vlada je u rujnu potpisala tajni sporazum s Nauruom, jamčeći malom mikronezijskom otoku 2,5 milijardi australskih dolara tijekom sljedeća tri desetljeća za smještaj prve skupine deportiranih osoba.
U obje zemlje migranti sada mogu biti prognani u države s kojima nemaju prethodne veze.
Atlanta-based journalist Mario Guevara faces imminent deportation to El Salvador despite having work authorization in the U.S., where he has lived for decades. He was detained while covering a "No Kings" protest in June and has spent 100 days behind bars. pic.twitter.com/Kln2INcqD1— Democracy Now! (@democracynow) October 3, 2025
Deportacije u UK-u: Što razlikuje laburiste od konzervativaca?
Prošle godine u Ujedinjenom Kraljevstvu, laburistička stranka premijera Keira Starmera obećala je da je plan prethodne konzervativne vlade o deportaciji ljudi u Ruandu "mrtav i pokopan". Ipak, laburisti su 2024. godine deportirali gotovo 35 000 ljudi, što je povećanje od 25% u odnosu na prethodnu godinu.
Starmer je također predložio uspostavu "centra za povratak" u trećim zemljama za osobe kojima su odbijeni zahtjevi za azil, piše The Conversation.
U međuvremenu, krajnje desničarska Reformistička stranka predložila je plan "masovne deportacije" koji uključuje korištenje vojnih baza za pritvaranje i deportaciju stotina tisuća ljudi, ako osvoji vlast na sljedećim općim izborima.
Prijedlog EK za deportaciju osoba u treće zemlje
Slične politike uskoro bi mogle doći i u Europu. U svibnju je Europska komisija objavila prijedlog koji bi državama članicama EU omogućio deportaciju osoba koje traže azil u treće zemlje u kojima nemaju prethodne veze.
Deportacija stanovništva koje se smatra problematičnim nije nova praksa. Stoljećima su države koristile oblike deportacije kako bi prisilno uklonile ljude, kao što ilustrira i sama povijest Australije kao britanske kaznene kolonije.
Danas su deportacije glavna tema upravljanja migracijama diljem svijeta. Međutim, nedavno širenje pritvora i deportacija odražava ubrzanu kriminalizaciju i kažnjavanje osoba koje nisu državljani, povezano s rastućim autoritarizmom u navodno liberalnim zapadnim zemljama.
Our five charts show why America’s deportation drive is becoming increasingly unpopular https://t.co/eKLNu1UdH4— The Economist (@TheEconomist) September 23, 2025
Pokret kriminalizacije
Širenje i outsourcing deportacije poduprt je dugom poviješću kriminalizacije migracija.
Tijekom protekla tri desetljeća, pravne prepreke i osigurane granice sve su više prisiljavale one koji bježe od rata, progona i nesigurnosti da se oslanjaju na neovlaštene rute kako bi potražili utočište.
Vlade su istovremeno preoblikovale čin traženja azila iz ljudskog prava u kazneno djelo, nazivajući one koji se kreću "ilegalnim" kao način opravdavanja pritvora imigranata na kopnu i u inozemstvu.
Rasno obilježene osobe koje žive u zajednici također su bile podvrgnute pojačanom policijskom nadzoru, bez obzira na njihov migracijski status.
Smrt azila i normalizacija deportacije
U SAD-u, Velikoj Britaniji i Australiji, ovaj kriminalizirajući jezik, nekada rezerviran za desničarski tisak, sada koriste akteri diljem političkog spektra i ugrađen je u zakonodavstvo. To je ubrzalo ono što je stručnjakinja za migracije Alison Mountz nazvala "smrt azila" i normalizaciju deportacija.
U Australiji je, na primjer, vlada 2014. snizila prag za otkazivanje viza, što je rezultiralo pritvaranjem osoba s lakšim prekršajima i zakazivanjem deportacije. Oni koji se nisu mogli vratiti u svoje matične zemlje nastavili su čamiti u pritvoru sve dok presuda visokog suda iz 2023. nije naložila njihovo puštanje na slobodu.
Unatoč tome što su odslužili kazne, uz dugotrajna razdoblja u imigracijskom pritvoru, medijski su se često ti ljudi prikazivali kao velika prijetnja zajednici. Laburistička vlada potom je donijela zakon kojim ih je, uz tisuće drugih s nesigurnim vizama, deportirala u treću zemlju.
Obama deportirao tri milijuna ljudi
Deportacije su također godinama bile središnji aspekt američke imigracijske provedbe.
Bivši predsjednik Barack Obama prozvan je "glavnim deporterom" zbog rekordnih tri milijuna deportacija tijekom mandata.
Dok se Obama usredotočio na "osuđene, a ne na obitelji", Trump je samu migraciju izjednačio s kriminalom i nesigurnošću. Njegova administracija bacila je mnogo širu mrežu, okupljajući one s i bez kaznenih osuda, uključujući građane.
Pritvori i deportacije također su korišteni za suzbijanje političkog neslaganja o pitanjima, poput genocida u Gazi.
"Deport the children! Deport the women! Deport all the innocents!"— MintPress News (@MintPressNews) October 21, 2024
Iris Bernstein, a settler from the area surrounding Gaza, called for the deportation of Palestinians and the seizure of their lands during a speech at the Knesset.
Not long ago, her son was neutralised in Gaza. pic.twitter.com/v5Axv2F0UD
Kako bi ubrzao svoje obećanje o deportaciji milijun ljudi u prvoj godini, Trumpova administracija je ubrzano osnovala pritvorske centre u bivšim zatvorima i vojnim bazama, uključujući i zaljev Guantanamo.
Izvješća sugeriraju da je vlada također kontaktirala 58 trećih zemalja kako bi prihvatile deportirane strane državljane. Zemlje koje su pristale ili su već primile ljude prikazane su na karti ispod.
U mnogim slučajevima, ljudi se zatim ponovno pritvaraju po dolasku u hotele, zatvore i kampove, a neki podliježu daljnjoj deportaciji.
Rastući autoritarizam
Ovi nedavni događaji otkrivaju eksplicitni autoritarizam u kojem se deportacije postižu uklanjanjem proceduralne pravičnosti. Smanjenje rokova za obavještavanje, mogućnost žalbe na odluke i pristup pravnom savjetovanju omogućuju ubrzane i netransparentne postupke.
U lipnju, osam osoba deportirano je iz SAD-a u Južni Sudan bez mogućnosti osporavanja deportacije. Nakon neuspješne sudske intervencije, trojica liberalnih sudaca Vrhovnog suda SAD-a izjavila su:
Vlada je jasno dala do znanja riječima i djelima da se osjeća neograničeno zakonom, slobodnom deportirati bilo koga, bilo gdje bez prethodne najave ili prilike da bude saslušana.
U Velikoj Britaniji, Laburistička stranka je u kolovozu proširila program „Deportiraj sada, uloži žalbu kasnije“, proširujući broj zemalja u koje se ljudi mogu deportirati bez prava na žalbu s osam na 23, a ovog mjeseca u Australiji je Zakon o migracijama izmijenjen kako bi se ukinula pravila prirodne pravde za osobe predviđene za deportaciju.
"Puzajuća smrt" deportacije
U sve tri zemlje, brzo širenje praksi pritvora i deportacije terorizira one koji su meta, ostavljajući cijele zajednice da žive u strahu. Australska odvjetnica za ljudska prava Alison Battisson opisala je deportaciju kao „puzajuću smrt pojedincima i njihovim obiteljima“.
Ove su politike također legitimirale i ohrabrile krajnje desničarske, neonacističke skupine, koje su posljednjih tjedana izašle na ulice i u Velikoj Britaniji i u Australiji pozivajući na prekid migracija. U obje zemlje, učinci desetljeća neoliberalnih politika, poput nedostatka pristupačnog stanovanja, poslova i zdravstvene skrbi, redefiniraju se kao problem migracija.
