Tomašević mijenja imena "ustaških" ulica u Zagrebu

U dokumentu dostavljenom vijeću, povjesničari Ivo Goldstein i Hrvoje Klasić te odvjetnik Erol Šehu pojasnili su razloge zbog kojih se ta imena smatraju neprihvatljivima. Za industrijalca Vladimira Arka, vlasnika nekadašnje tvornice Arko, kasnije Badela, naveli su da je tijekom rata opskrbljivao njemačku, talijansku i vojsku NDH svojim proizvodima te da je nakon rata bio optužen za suradnju s okupatorom. Filip Lukas, geograf i akademik, otvoreno je podržavao ustaški pokret i nacističku ideologiju. Nadbiskup Ivan Šarić za vrijeme NDH pisao je pjesme posvećene Anti Paveliću i javno podržavao režim, dok je Antun Bonifačić od 1941. radio u Odjelu za kulturne veze pri Ministarstvu vanjskih poslova NDH.