Tomašević mijenja imena "ustaških" ulica u Zagrebu

U Zagrebu bi uskoro trebale nestati posljednje ulice koje nose imena ustaških dužnosnika ili njihovih simpatizera, čime se ispunjava jedno od obećanja aktualne gradske vlasti.
Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova odlučio je da će na idućoj sjednici Gradske skupštine, zakazanoj za listopad, predložiti preimenovanje četiri sporne ulice u naselju Ivanja Reka, prenosi Večernji list.
Prema prijedlogu, Ulica Vladimira Arka dobit će ime po hrvatskom branitelju Srećku Lipoharu, Ulica Filipa Lukasa bit će preimenovana u Ulicu Nade Iveljić, spisateljice i književnice za djecu, Ulica Ivana Šarića nosit će ime poznatog nogometaša i trenera Josipa Kuže, dok će Ulica Antuna Bonifačića postati Ulica Sidonije Erdödy Rubido, prve hrvatske operne primadone.
Hasanbegović jedini protiv
Na te nazive još su 2022. godine upozoravali Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću i Svjetski židovski kongres, ističući da se radi o imenima osoba povezanih s ustaškim režimom. Sam postupak preimenovanja traje od tada, a usporen je prošle godine nakon što su vijećnici Vijeća gradske četvrti Peščenica–Žitnjak i Vijeća mjesnog odbora Ivanja Reka tražili dodatna obrazloženja zbog političke podijeljenosti u tim tijelima.
U dokumentu dostavljenom vijeću, povjesničari Ivo Goldstein i Hrvoje Klasić te odvjetnik Erol Šehu pojasnili su razloge zbog kojih se ta imena smatraju neprihvatljivima. Za industrijalca Vladimira Arka, vlasnika nekadašnje tvornice Arko, kasnije Badela, naveli su da je tijekom rata opskrbljivao njemačku, talijansku i vojsku NDH svojim proizvodima te da je nakon rata bio optužen za suradnju s okupatorom. Filip Lukas, geograf i akademik, otvoreno je podržavao ustaški pokret i nacističku ideologiju. Nadbiskup Ivan Šarić za vrijeme NDH pisao je pjesme posvećene Anti Paveliću i javno podržavao režim, dok je Antun Bonifačić od 1941. radio u Odjelu za kulturne veze pri Ministarstvu vanjskih poslova NDH.
Odluka Odbora donesena je gotovo jednoglasno, uz samo jedan glas protiv – onaj Zlatka Hasanbegovića, gradskog zastupnika i bivšeg ministra kulture. Predsjednica Odbora Ivana Kekin poručila je da je neprihvatljivo da se u Zagrebu i dalje nalaze ulice koje nose imena osoba povezanih s najmračnijim razdobljem hrvatske povijesti. Naglasila je da je postupak trajao dugo, no da su sada stvoreni uvjeti za konačnu potvrdu preimenovanja na sjednici Gradske skupštine u listopadu.
