promet na dionici obustavljen
U prometnoj nesreći na Pagu poginula žena, jedna osoba prevezena u bolnicu
U prometnoj nesreći na otoku Pagu u srijedu popodne poginula je žena, dok je jedna osoba prevezena u zadarsku Opću bolnicu, izvijestila je Policijska uprava zadarska.
Oglas
Prometna nesreća dogodila se oko 15.15 sati na državnoj cesti DC-106, dionica Vrčići - Gorica, na Pagu. Na mjesto događaja odmah su upućene sve žurne službe, dodaju iz PU zadarske.
Prema prvim informacijama u prometnoj nesreći sudjelovao je osobni automobil. Na mjestu nesreće smrtno je stradala žena dok je druga osoba prevezena u Opću bolnicu Zadar radi pružanja liječničke pomoći.
Od 16,35 sati na dionici navedene ceste promet je obustavljen radi obavljanja očevida te se odvija obilaznim pravcima, dodaje policija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas