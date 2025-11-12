U prometnoj nesreći na Pagu poginula žena, jedna osoba prevezena u bolnicu

PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

U prometnoj nesreći na otoku Pagu u srijedu popodne poginula je žena, dok je jedna osoba prevezena u zadarsku Opću bolnicu, izvijestila je Policijska uprava zadarska.

Prometna nesreća dogodila se oko 15.15 sati na državnoj cesti DC-106, dionica Vrčići - Gorica, na Pagu. Na mjesto događaja odmah su upućene sve žurne službe, dodaju iz PU zadarske.

Prema prvim informacijama u prometnoj nesreći sudjelovao je osobni automobil. Na mjestu nesreće smrtno je stradala žena dok je druga osoba prevezena u Opću bolnicu Zadar radi pružanja liječničke pomoći.

Od 16,35 sati na dionici navedene ceste promet je obustavljen radi obavljanja očevida te se odvija obilaznim pravcima, dodaje policija.