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Novi Čeminac

U prometnoj nesreći u Baranji poginuo 18-godišnji motociklist

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Hina
|
29. kol. 2026. 11:01
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policija natpis, pui
PU istarska

U prometnoj nesreći koja se, u petak kasno navečer dogodila u baranjskom mjestu Novi Čeminac od zadobivenih ozljeda ,smrtno je stradao 18-godišnji motociklist, izvijestila je u subotu osječko-baranjska policija.

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Do prometne nesreće došlo je  u petak oko 22.50 sati kada je 18-godišnjak iz Jagodnjaka vozeći motocikl u jednom trenutku udario i pregazio  zeca, zbog čega je izgubio nadzor nad motociklom te je uslijed kočenja udario u rasvjetni stup.

 Iako je vozač motocikla na glavi imao propisno pričvršćenu kacigu, preminuo je odmah na mjestu prometne nesreće od posljedica zadobivenih ozljeda.

Očevid su na mjestu događaja obavili policijski službenici postaje Beli Manastira, a tijelo 18-godišnjaka je, po nalogu dežurnog zamjenika osječkog općinskog državnog odvjetnika, prevezeno na Klinički zavod za patologiju i sudsku medicinu osječkog KBC-a, gdje će biti obavljena obdukcija, navode u policiji.

Teme
mladić motociklist obdukcija prometna nesreća smrt

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