U pucnjavi u Međimurju ubijen karikaturist Damir Novak

PU međimurska izvijestila je da je Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave međimurske u 13.51 zaprimio dojavu da je u Malom Mihaljevcu nepoznata osoba pucala iz vatrenog oružja te da jedna osoba nepomično leži na cesti. Na mjesto događaja odmah su upućene sve raspoložive policijske snage i hitna medicinska pomoć.