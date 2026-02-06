predsjednik Općinskog vijeća
U pucnjavi u Međimurju ubijen karikaturist Damir Novak
U Malom Mihaljevcu u Međimurju u petak je došlo do pucnjave u kojoj je ubijen Damir Novak, SDP-ov predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, a počinitelj si je potom oduzeo život.
Prema riječima glasnogovornika Policijske uprave međimurske Radovana Gačala, "dogodilo se ubojstvo i nakon toga si je počinitelj oduzeo život". "Nema više mjesta panici, počinitelj je pronađen mrtav, vrlo vjerojatno si je oduzeo život jer kod njega je pronađena puška”, dodao je.
PU međimurska izvijestila je da je Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave međimurske u 13.51 zaprimio dojavu da je u Malom Mihaljevcu nepoznata osoba pucala iz vatrenog oružja te da jedna osoba nepomično leži na cesti. Na mjesto događaja odmah su upućene sve raspoložive policijske snage i hitna medicinska pomoć.
Dosad provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 68-godišnjak iz vatrenog oružja usmrtio 65-godišnjaka, a potom u obližnjem šumarku izvršio samoubojstvo iz vatrenog oružja, koje su policijski službenici pronašli na mjestu suicida. Na mjestu događaja provode se intenzivna kriminalistička istraživanja i očevid.
Kako doznaje Hina, ubojica je Novakov susjed Dragutin Srnec. Neslužbeno se doznaje da su žrtva i počinitelj duži niz godina bili u sukobu, prvenstveno oko susjedskih odnosa i sudskih sporova vezanih uz međe. Prema informacijama, u prošlosti su bile višegodišnje prijetnje, a policija je ranije intervenirala u tim sukobima.
