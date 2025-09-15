Oglas

sudar s drugom motorom

U teškoj nesreći kod Trogira stradao motociklist: Zatvorena obilaznica

author
Hina
|
15. ruj. 2025. 16:05
pexels-thgusstavo-2318054
Pexels / Ilustracija

U sudaru dva motocikla u ponedjeljak poslijepodne na trogirskoj zaobilaznici jedan je vozač poginuo, dok je drugi zbog ozljeda prebačen u bolnicu, doznaje se u policiji.

Oglas

Zatvoren promet obilaznicom

Kako se doznaje u splitskoj policiji teška prometna nesreća, zbog koje je zatvoren promet trogirskom zaobilaznicom, dogodila se oko 13.45 sati kada su se dva motocikla sudarila pod još nerazjašnjenim okolnostima.

Na mjestu nesreće je jedna osoba poginula, a druga je ozlijeđena i prebačena u splitsku bolnicu.

U tijeku je očevid kojim rukovodi nadležni državni odvjetnik, kažu u policiji.

Teme
motociklist poginuo trogir

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ