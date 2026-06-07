Koliko su žene sigurne u ZET-u? Pokrenuto veliko istraživanje

- Pitamo i punoljetne žene i muškarce i za njihova mišljenja o sigurnosti u javnom prijevozu, kad govorimo prvenstveno o sigurnosti žena i djevojaka, ali onda ih pitamo i za iskustva: ono što su doživjeli, bilo da su vidjeli ili da su to osjetili na svojoj koži, istaknula je Ivandić.