krhko primirje
SAD želi iranskom imovinom nadoknaditi štetu američkim saveznicima u Zaljevu
Američka administracija pokušat će iskoristiti iransku imovinu za zaljevske države radi obnove i nadoknade štete koju je u vojnom sukobu prouzročio Iran, rekao je izvor upoznat s tim pitanjem, dok je Teheran nakon vala napada na Kuvajt i Bahrein nastavio s daljnjim lansiranjima dronova.
Američki ministar financija Scott Bessent zatražio je od svojih suradnika procjenu štete koju je Iran do sada uzrokovao američkim saveznicima u Perzijskom zaljevu, rekao je izvor, dodajući da će SAD razmotriti korištenje iranske imovine i za nadoknadu bilo kakve buduće štete, prenosi novinska agencija Reuters.
Te informacije objavljene su dan nakon što je Mohsen Rezai, savjetnik iranskog vrhovnog vođe, za CNN rekao da mirovni sporazum o okončanju tromjesečnog rata ovisi o oslobađanju 24 milijarde dolara iranske imovine koju su Sjedinjene Države zamrznule.
Izvor u subotu nije precizirao koju iransku imovinu Ministarstvo financija razmatra, ali se nije činilo da se Amerikanci ograničavaju samo na zamrznutu imovinu, dodaje Reuters.
Prijetnja preusmjeravanjem iranske imovine mogla bi stvoriti novu prijetnju krhkom primirju između Sjedinjenih Država i Irana, koje je ponovno testirano ovog vikenda napadima obje strane.
Čini se da su mirovni pregovori zastali, iako je ministar iz posredničkog Pakistana u subotu otputovao u Teheran s pismom za iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Modžtabu Hameneija, izvijestila je iranska poluslužbena novinska agencija ISNA.
Američke snage napale su iranske obalne radarske lokacije u Goruku i na otoku Kešm, obje u Hormuškom tjesnacu, rano u subotu nakon što su oborile dronove koje je lansirao Iran, a za koje američko središnje zapovjedništvo tvrdi da su predstavljale prijetnju pomorskom prometu.
Američka vojska je u subotu navečer priopćila da su oborena još dva iranska jurišna drona koji su prijetili brodovima u tjesnacu.
Iranska Revolucionarna garda objavila je da je uzvratila napadom na američke baze u Kuvajtu i Bahreinu, a kuvajtska vojska u subotu je objavila da je sedam balističkih projektila preletjelo preko stambenih područja, što je rezultiralo materijalnom štetom, ali nije bilo žrtava.
U Bahreinu su se oglasile sirene, a stanovnici su pozvani da potraže sklonište.
Kuvajt i Bahrein osudili su napade.
Iran je kasnije objavio da je pogodio američke baze u objema zemljama balističkim projektilima, ali američka vojska je rekla da je presretnuto šest projektila, a sedmi nije dosegao cilj.
SAD i Iran vode neizravne pregovore o privremenom sporazumu kojim bi se zaustavio tromjesečni rat, a pitanja, uključujući iranski nuklearni program, ostavila bi se za daljnje pregovore.
No, dogovor je izvan dohvata dok se dvije strane povremeno sukobljavaju.
Teheran želi pristup milijardama dolara iranskih prihoda od nafte, ukidanje sankcija na izvoz sirove nafte, ukidanje američke blokade iranskih luka i utjecaj na promet Hormuškim tjesnacem.
Iran je efektivno blokirao ključni plovni put, kojim je prije rata prolazilo oko petine globalnog prometa nafte.
Iranski državni mediji izvijestili su da je pakistanski ministar unutarnjih poslova Mohsin Naqvi u subotu stigao u Teheran na razgovore s iranskim dužnosnicima, uključujući ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija.
Naqvi je rekao da nosi "posebno pismo" načelnika vojske svoje zemlje i premijera Hameneiju, izvijestila je ISNA.
Trump se suočava s rastućim domaćim političkim pritiskom zbog rastućih cijena plina da okonča nepopularni rat.
Izjavio je za NBC da, iako je većina iranskih postrojenja za proizvodnju dronova i projektila uništena, Iranci još uvijek imaju oko petine svojih projektila u odnosu na početak sukoba.
„Imaju neke projektile, imaju neke dronove. Rekao bih da je to u postocima možda 21% do 22% njihovih projektila. To je puno projektila, ali nije ono što je bilo kada smo prvi put napali“, rekao je Trump u emisiji „Meet the Press“ na NBC Newsu, prema ulomcima koje je mreža objavila u petak.
Sukob je podigao cijene nafte i poremetio lance opskrbe drugom robom, uključujući humanitarnu pomoć.
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