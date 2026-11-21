ZAGREB
U teškoj prometnoj nesreći poginuo pješak
Hina
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21. stu. 2026. 21:19
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U teškoj prometnoj nesreći u Zagrebu u subotu je smrtno stradao pješak, izvijestila je zagrebačka policija.
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Oko 18:40 u mjestu Gajec, u Soblinečkoj cesti dogodila se prometna nesreća u kojoj je sudjelovalo osobno vozilo i dvojica pješaka. Na mjestu događaja pješak je smrtno stradao.
U tijeku je očevid, izvijestila je zagrebačka policija.
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