"Za vrijeme mirnoga okupljanja obitelj će javnosti prezentirati određene zahtjeve, koji su već navedeni na web stranici kristianjosipperis.hr i ti zahtjevi se odnose na promjenu pozitivnih propisa, uvođenje obveznog videonadzora u sve zdravstvene ustanove, zatim širenje istrage u odnosu na sve osobe koje su bile u doticaju s pokojnim Kristianom Josipom Perišem u Klinici za psihijatriju "Sveti Ivan" te u konačnici zahtjev za preimenovanje te klinike u naziv Klinika za psihijatriju "Kristian Josip Periš", kazao je odvjetnik Zrnić za HRT.