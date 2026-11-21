ovo su njihovi zahtjevi
Okupljanje u Zagrebu u spomen na Kristiana Josipa Periša. Oglasio se odvjetnik obitelji
Na poziv obitelji Kristiana Josipa Periša, u 18.30 na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu održat će se mirno i dostojanstveno okupljanje građana, kojim će se oprostiti od mladića koji je tragično preminuo u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan.
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Uoči komemorativnog skupa oglasio se odvjetnik obitelji Leon Zrnić. Rekao je kako smatra da bi se istraga trebala proširiti i na druge odgovorne u Klinici "Sveti Ivan" te otkrio zahtjeve obitelji Periš koji će biti izneseni tijekom mirnog okupljanja.
"Za vrijeme mirnoga okupljanja obitelj će javnosti prezentirati određene zahtjeve, koji su već navedeni na web stranici kristianjosipperis.hr i ti zahtjevi se odnose na promjenu pozitivnih propisa, uvođenje obveznog videonadzora u sve zdravstvene ustanove, zatim širenje istrage u odnosu na sve osobe koje su bile u doticaju s pokojnim Kristianom Josipom Perišem u Klinici za psihijatriju "Sveti Ivan" te u konačnici zahtjev za preimenovanje te klinike u naziv Klinika za psihijatriju "Kristian Josip Periš", kazao je odvjetnik Zrnić za HRT.
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