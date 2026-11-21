HUMP
Stručnjaci za medicinsko pravo o smrti Kristiana Josipa Periša: "Treba istražiti puno više"
Hrvatska udruga za medicinsko pravo (HUMP) ponovno se oglasila o smrti Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Zagrebu.
U novom priopćenju izražava zabrinutost zbog dodatnih informacija koje su u međuvremenu dospjele u javnost te upozorava na niz ozbiljnih pitanja o postupanju zdravstvenih radnika, odgovornosti zdravstvene ustanove, učinkovitosti nadzornih mehanizama i zaštiti prava pacijenata.
Iz Udruge ističu da je, uz utvrđivanje svih okolnosti smrti pacijenta i moguće individualne odgovornosti, nužno istražiti i eventualne organizacijske, stručne i institucionalne propuste koji su mogli prethoditi tragičnom događaju ili utjecati na postupanje nakon njega.
"Cilj takvog preispitivanja ne smije biti unaprijed utvrđivanje krivnje, nego objektivno razjašnjavanje činjenica, utvrđivanje eventualnih propusta i sprječavanje sličnih događaja u budućnosti", poručuju iz HUMP-a kroz priopćenje koje potpisuje predsjednik Hrvatske udruge za medicinsko pravo Bruno Cvetković.
Posebno upozoravaju na javno dostupne informacije i fotografije koje otvaraju pitanja o načinu primjene mjera prisile prema preminulom pacijentu, njihovoj medicinskoj opravdanosti, razmjernosti i usklađenosti s važećim propisima i pravilima struke.
Smatraju da je potrebno utvrditi jesu li sve mjere provedene u skladu sa Zakonom o zaštiti osoba s duševnim smetnjama i Pravilnikom o vrstama i načinu primjene mjera prisile, uključujući obveze liječničkog nadzora, praćenja zdravstvenog stanja pacijenta i odgovarajućeg dokumentiranja postupaka.
Jednako je važno ispitati jesu li organizacijski uvjeti, stručna osposobljenost zaposlenika i unutarnji nadzor bili odgovarajući te predstavlja li ovaj događaj izolirani slučaj ili upućuje na moguće šire nedostatke u primjeni mjera prisile i nadzoru nad njihovom provedbom.
"Kako je snimka došla u javnost?"
Iz Udruge traže i razjašnjenje informacija o sadržaju medicinske dokumentacije, izvješćivanju nadležnih osoba i institucija te komunikaciji s obitelji preminulog. Potrebno je utvrditi jesu li sve relevantne okolnosti pravodobno, potpuno i vjerodostojno evidentirane i prijavljene te jesu li nadležna tijela postupala bez nepotrebnog odgađanja.
Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da su snimke bolničkog videonadzora, koje predstavljaju važan dokazni materijal u kaznenom postupku, postale javno dostupne.
"Ne dovodeći u pitanje pravo javnosti na informiranje i važnu ulogu medija u otkrivanju mogućih nepravilnosti, smatramo potrebnim utvrditi na koji je način dokazni materijal dospio u javnost te je li pritom došlo do povrede zakonskih obveza njegova čuvanja i zaštite", upozoravaju iz HUMP-a.
Naglašavaju da opravdani interes javnosti, kao ni eventualno nezadovoljstvo radom nadležnih institucija, ne mogu sami po sebi opravdati neovlašteno raspolaganje dokaznim materijalom.
Istodobno upozoravaju da javno iznošenje dokaza prije završetka postupka može pridonijeti stvaranju unaprijed oblikovanih zaključaka o odgovornosti pojedinaca, potaknuti stigmatizaciju i ugroziti presumpciju nedužnosti. Zbog toga smatraju nužnim osigurati zakonito i nepristrano provođenje postupka, uz zaštitu prava svih uključenih osoba.
Traže i provjeru načina pohrane, rokova čuvanja te postupaka očuvanja snimki videonadzora u zdravstvenoj ustanovi, osobito kada je riječ o ozbiljnim neželjenim događajima i sumnjama na počinjenje kaznenog djela.
Imenovanja u upravnim vijećima
U priopćenju se otvara i pitanje odgovornosti upravljačkih struktura Klinike. Iz HUMP-a upozoravaju da javno dostupne informacije o sastavu i radu Upravnog vijeća otvaraju šira pitanja transparentnosti imenovanja, stručnih kompetencija i odgovornosti osoba koje upravljaju javnim zdravstvenim ustanovama.
"Smatramo da politička pripadnost, politička podrška ili povjerenje pojedine političke opcije ne smiju biti jedini niti presudni kriteriji za imenovanje članova upravnih vijeća", ističu.
Dodaju da bi ključni kriteriji za imenovanja, neovisno o tome tko predlaže ili imenuje članove, trebali biti stručnost u području djelatnosti ustanove, poznavanje zdravstvenog sustava te iskustvo u upravljanju ljudskim resursima, organizacijskim procesima i odgovornom donošenju odluka.
"Članstvo u upravnom vijeću javne zdravstvene ustanove ne smije se promatrati kao formalna ili politička funkcija, nego kao odgovorna dužnost koja zahtijeva stručnost, neovisnost u odlučivanju i razumijevanje posljedica donesenih odluka", navode.
Pritom napominju da ni stručne kvalifikacije ni prethodno rukovodeće iskustvo sami po sebi ne jamče kvalitetno obavljanje dužnosti. Jednako važnima smatraju osobni integritet, profesionalnu odgovornost, sposobnost kritičkog preispitivanja rada ustanove i spremnost na pravodobnu reakciju kada se pojave ozbiljne nepravilnosti.
Posebno traže preispitivanje zakonitosti i transparentnosti imenovanja osoba koje istodobno obnašaju druge javne ili državne dužnosti. To uključuje provjeru eventualnih zakonskih ograničenja, potrebnih odobrenja i moguće nespojivosti pojedinih funkcija.
"Naknadni prestanak članstva ili podnošenje ostavke ne otklanjaju potrebu za provjerom jesu li svi zakonski uvjeti bili ispunjeni tijekom imenovanja i obnašanja dužnosti", naglašavaju.
Jasan poziv institucijama
Također smatraju važnim utvrditi jesu li članovi Upravnog vijeća pravodobno bili obaviješteni o smrti pacijenta te jesu li upravljačke strukture Klinike imale odgovarajuće mehanizme za prepoznavanje, praćenje i postupanje u slučajevima ozbiljnih neželjenih događaja.
"Upravna vijeća moraju imati stvarnu, a ne samo formalnu ulogu u osiguravanju zakonitosti, kvalitete i odgovornosti rada zdravstvenih ustanova", poručuju.
HUMP stoga poziva nadležna tijela na cjelovito i nepristrano utvrđivanje svih okolnosti smrti Kristiana Josipa Periša, u okviru njihovih zakonskih ovlasti. Nadzor bi, smatraju, morao obuhvatiti medicinsku opravdanost, zakonitost i pravilnost primjene mjera prisile te okolnosti koje su dovele do smrti pacijenta.
Uz to, potrebno je provjeriti vjerodostojnost medicinske dokumentacije, pravodobnost prijavljivanja događaja i postupanje prema obitelji preminulog, kao i učinkovitost unutarnjeg stručnog nadzora, organizaciju rada, osposobljenost zaposlenika i moguće ranije propuste u primjeni mjera prisile.
Traže i provjeru zakonitosti i transparentnosti rada upravljačkih tijela, uključujući stručne kriterije i zakonske uvjete imenovanja njihovih članova, te načina čuvanja i zaštite dokaznog materijala i okolnosti njegova dospijeća u javnost.
U zaključku priopćenja Udruga ponovno izražava iskrenu sućut obitelji Kristiana Josipa Periša i podržava njihovo pravo na potpuno i nepristrano utvrđivanje okolnosti njegove smrti.
"Smatramo da se ovaj tragični događaj ne smije svesti isključivo na pitanje moguće odgovornosti pojedinaca, ako postoje okolnosti koje upućuju na propuste u organizaciji rada, upravljanju, stručnom nadzoru ili postupanju nadležnih institucija", ističu.
Očekuje se utvrđivanje činjenica
Naglašavaju i potrebu zaštite dostojanstva pacijenata, sigurnosti zdravstvenih radnika, prava svih sudionika postupka te integriteta kaznenog postupka.
"Odgovornost zdravstvenog sustava ne ogleda se samo u sposobnosti utvrđivanja pojedinačnih propusta, nego i u spremnosti da prepozna i otkloni vlastite nedostatke", poručuju.
Hrvatska udruga za medicinsko pravo očekuje da nadležna tijela slučaj istraže temeljito, neovisno i bez prejudiciranja odgovornosti te da utvrđene činjenice, neovisno o ishodu, posluže kao temelj za unaprjeđenje sigurnosti pacijenata, kvalitete zdravstvene zaštite i povjerenja javnosti u zdravstveni sustav.
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