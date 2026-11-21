ISTAKNUTI ZNANSTVENIK
Preminuo profesor Ivan Koprić, bivši dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu
Preminuo je Ivan Koprić, dugogodišnji profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i njegov bivši dekan.
Oglas
Vijest o njegovoj smrti objavio je Pravni fakultet, na kojem je proveo više od tri i pol desetljeća profesionalnog života.
Bio je istaknuti znanstvenik i profesor upravne znanosti, a svojim je radom obilježio generacije studenata i suradnika. Dao je značajan doprinos razvoju hrvatske upravne znanosti i njezinoj međunarodnoj afirmaciji. Dužnost dekana Pravnog fakulteta obnašao je od 2021. do 2026.
Uz znanstveni, stručni i nastavni rad, aktivno je sudjelovao u javnom životu, ističući važnost znanja i odgovornosti akademske zajednice prema društvu. Bavio se i književnošću, osobito pjesništvom, koje je zauzimalo posebno mjesto u njegovu životu.
"Njegovim odlaskom ostaju njegova znanstvena i književna djela, znanje koje je prenosio, pitanja koja je otvarao i sjećanja svih onih čije je živote i profesionalne putove dotaknuo", poručili su s Pravnog fakulteta, izražavajući sućut njegovoj obitelji i bližnjima.
O vremenu i mjestu posljednjeg ispraćaja te komemoracije na Fakultetu javnost će biti naknadno obaviještena.
Rođen je 6. siječnja 1965. u Vrbovcu. Pravni fakultet u Zagrebu završio je 1987., a doktorirao 1999. Na Fakultetu je radio od 1990., dok je redoviti profesor postao 2008. Bio je i predsjednik Instituta za javnu upravu te autor brojnih znanstvenih radova i nekoliko pjesničkih zbirki.
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas