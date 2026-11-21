Franković je na toj sjednici govorio o tome kako kamioni kokaina i dalje stižu u Dubrovnik i Hrvatsku, kao i da ne postoji institucija u ovoj državi u kojoj, prema njegovoj procjeni, nema barem 10 posto konzumenata – počevši od sudova, DORH-a pa nadalje preko politike, Hrvatskog sabora, općinskih i gradskih vijeća,